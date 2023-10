‘Chicho’ Arango envió claro mensaje a Lorenzo por no convocarlo

Néstor Lorenzo eligió a sus 26 jugadores que estarán representando a la Selección Colombia en los partidos de Eliminatorias Sudamericanas contra Uruguay y Ecuador, logrando tener varias novedades, pero también ausencias importantes.



De hecho, una de las ausencias de las que poco se ha hablado, es la del atacante del Real Salt Lake de la MLS, Cristian ‘Chicho’ Arango, quien ha tenido buen desempeño en ese club en los últimos partidos y no fue puesto en consideración.



Con respecto al panorama que está viviendo y del por qué no fue a la Selección Colombia para esta doble fecha de Eliminatorias del mes de octubre, ‘Chicho’ Arango dialogó con Caracol Radio para dar sus razones de no ser tenido en cuenta y lo que tiene que trabajar para lograr el objetivo en futuras convocatorias.



“Uno respeta las decisiones y si uno no aparece en la lista, en mi caso, me motiva a seguir trabajando mucho más, a seguir teniendo un poco más extendidos los entrenamientos, a hacer muchas cosas más”, dijo ‘Chicho’ Arango.



De igual manera, el delantero del Real Salt Lake, aseguró que no estaba bloqueado por Colombia y tampoco quiso preguntar porque estaba concentrado en el importante duelo contra Los Ángeles FC, aunque dejó claro que espera en algún momento lograrlo por su buen rendimiento en la MLS.



"No estoy enterado y no pregunté tampoco si estaba bloqueado, creo que estaba centrado en lo que era el partido contra LAFC. Vengo haciendo las cosas bien gracias a Dios, vengo anotando, haciendo asistencias, entonces estoy esperando a tener otra oportunidad y para eso me preparo”, referenció Arango a Caracol Radio.



Hay que recordar que Cristian ‘Chicho’ Arango viene de marcarle a su exequipo Los Ángeles FC en condición de visitante y su gol sirvió para obtener tres puntos importantes para mantenerse dentro de los clasificados a los playoffs de la MLS.