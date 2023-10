¿Justo? Delanteros en racha, borrados por años en Selección Colombia

¿Por qué allá sí y acá no? Es la pregunta de todas las jornadas de Eliminatorias desde el doloroso momento de la eliminación de la Selección Colombia del Mundial de Catar 2022.

No es la primera vez que delanteros en racha en sus equipos acaban perdiendo la oportunidad en el equipo de mayores, sacrificados, justa o injustamente, por las decisiones del entrenador de turno.

​

​Lo bueno es que, tras la gran presión de la crítica y al afición, muchos han tenido la oportunidad de vestirse de amarillo. Otra historia ha sido mantenerse en el radar y, más que eso, sostenerse en las convocatorias.

​

El caso más reciente es del Jhon Córdoba, delantero del Krasnodar que en 14 partidos suma 7 goles y 3 asistencias, que viene de ser elegido en el once ideal de la Liga de Rusia, que era un aclamado por muchos para un equipo al que por años no le han sobrado los goles como el colombiano.



Fue una de las grandes novedades en el llamado nacional contra Venezuela (1-0) y Chile (0-0) pero no tuvo minutos y ahora es una de las ausencias notables para la tercera y cuarta jornada contra Uruguay y Ecuador. ¿Por qué no pudo mantenerse? Se dijo que no había encajado muy bien en el grupo, que es muy callado... l cierto es que algo no le gustó al técnico Néstor Lorenzo, quien decidió llamar a Diego Valoyes, con apenas minutos en su nuevo equipo en México, en su lugar.

​

Pero no es el único caso. Cuando Alfredo Morelos la rompía en Rangers de Escocia y era descollante incluso en la Europa League, el esperado llamado de Reinaldo Rueda para la Copa América 2021 pareció un acto de justicia. Pero llegó y estuvo enfermo de covid y al margen del grupo sin llegar a jugar y después, para las Eliminatorias contra Bolivia en 2022, tuvo que volver lesionado a su club, sin lograr el gran rendimiento por el que fue convocado.

​

Pasó también con Miguel Borja, el delantero de área de Reinaldo Rueda que siempre fue fijo, el que era goleador de Liga Betplay con Junior y después millonario fichaje de River Plate de Argentina, el que estando en racha era infalible, pareció nublarse vestido de amarillo y se quedó en al memoria de la afición tras esos 7 partidos sin gol que acabaron certificando la eliminación de Colombia de Catar 2022. Hoy es suplente aclamado en el equipo millonario. Vale decir que ni por un momento fue el único culpable de la falta de gol, pero acabó siendo casi que el único condenado, pues varios de los que estuvieron en esa sequía aún siguen en Selección Colombia.

​

​¿Qué decir de Harold Preciado? Fue otro de los delanteros en los que confió Rueda en esa época aciaga sin goles en Colombia. Llegó gracias a su gran rendimiento, algo muy parecido a los que le pasa hoy con sus 8 goles en Santos Laguna de México en diez partidos, pero no logró afianzarse pues los pocos minutos que tuvo fueron casi siempre atacando por fuera y no en su lugar natural de número 9. Siempre hubo un Borja, un Zapata, alguien que lo tapó. Hoy ni siquiera parece estar en la consideración de Lorenzo, que ni en amistosos ni en Eliminatorias lo ha tenido en cuenta.