La verdad de los Borja: ¿cuál a la convocatoria de Selección Colombia?

Faltan ocho días, solo ocho, para el partido contra Uruguay (12 de octubre, 3:30 p.m.), en Barranquilla, tercera salida de la Selección Colombia en su ambición por clasificar al Mundial 2026.

Y como es tradición, hasta último momento se hace esperar la convocatoria para ese compromiso y para el duelo en Quito, contra Ecuador (17). Debe publicarse este jueves. El reto es borrar los malos recuerdos del 3-0 en Barranquilla y el 6-1 en territorio ecuatoriano, que costaron la cabeza del técnico Carlos Quiroz y sembraron la semilla de la eliminación de Catar 2022.

​

El problema es que, visto lo visto en las dos primeras jornadas contra Venezuela (1-0) y Chile (0-0) el gol, ese que no apareció en 7 partidos en el pasado ciclo clasificatoria a la Copa Mundo, parece ser todavía un lío sin solución. Y eso abre la puerta a un jugador de esos populares pero eficientes, que llega con huella de Selección y juega en Argentina. Eso, en otras épocas, es llenar todo el formulario para ser seleccionable. Pero...



¿De quién hablamos? En las últimas horas corrió el rumor de prensa de un posible llamado a Miguel Borja, delantero de River Plate y quien está siempre en el radar, más allá de que sea habitual suplente. Su actualidad no es para perder la cabeza y muchos lo señalan por la eliminación de la pasada Copa Mundo -lo que es injusto pues varios de ese proceso siguen hoy al mando de Lorenzo-, pero la falta de gol revive su nombre.

​

​¿Qué jugaría a favor? Que conoce a la actual plantilla, que es uno de ellos, que está siempre 'en puntitas de pies' por si lo llaman, que, cuando está en racha, es indiscutible. ¿Qué hay en contra? Que juega tan poco que es imposible saber si este es su momento, que es resistido incluso en Barranquilla donde siempre cumplió con Junior, que hay otros por delante en ligas europeas, concretamente de Rusia, como Jhon Córdoba y Mateo Casierra, ambos convocados en septiembre pasado y en auténtica racha goleadora, ambos siempre titulares.

​

Y en todo caso la discusión es estéril: FUTBOLRED pudo confirmar que el delantero no está ni siquiera bloqueado por la FCF (proceso obligatorio para que los clubes presten a los jugadores), por lo cual su regreso no se dará al menos en esta convocatoria.



Sus números en la temporada, en realidad, no son tan malos, pero no suficientes, al menos por ahora:

Miguel Borja en River Plate Foto: Sofascore para Futbolred



El Borja que sí fue bloqueado

​

¿De dónde sale entonces la versión? Es que no está Miguel pero es muy probable que sí esté Cristian Borja, jugador del Braga de Portugal y quien ha tenido gran continuidad y presencia en los partidos de Champions League de su equipo.

​

El lateral izquierdo tiene gran probabilidad de volver al elenco nacional no solo porque Deiver Machado no descrestó en el inicio de Eliminatorias, sino porque casi es el único que queda, debido a la lesión en la semana de Johan Mojica, quien ha jugado en Osasuna de extremo, pero en el equipo nacional es defensor.

​

Esa ventana podría darle la feliz noticia al hombre del Braga, a quien no le han dado mucha bola en el cuerpo técnico de Lorenzo, pero sigue estando en la élite mundial y, además de Dávinson Sánchez y el propio Machado, de Lens, son los únicos que se dan el lujo de jugar el más importante torneo de clubes del mundo.

​

¿Clasificará esta vez? Faltan horas para conocer la convocatoria... lo cierto es que méritos no le faltan. Estos son sus números en la temporada: