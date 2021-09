Reinaldo está invicto en Eliminatorias: 5 preocupaciones de Colombia

La Selección Colombia sigue en su proceso de sacudirse en la Eliminatoria Sudamericana a Catar 2022 y poder clasificarse a la próxima Copa del Mundo, luego de que en 2020 se quedará sin el entrenador Carlos Queiroz debido a dos sendas derrotas en el pasado noviembre, 0-3 con Uruguay y 6-1 con Ecuador.



Llegó Reinaldo Rueda y Colombia ha tratado de salir del ahogo de los malos resultados, y actualmente se encuentra en la quinta posición de la tabla de las clasificatorias Conmebol, que lo tendría con opciones claras de llegar a la Copa Mundial.



En cuatro partidos, Reinaldo se ha mantenido invicto, pero ha dejado dudas y preocupaciones sobre su proceso.



1- ‘Empatitis’: tres igualdades y una victoria han llevado a la Selección a sumar 6 puntos de 12 posibles, para un 50% de efectividad. A favor hay que decir que tres de los cuatro partidos de Colombia en la era rueda han sido de visitante, pero sumando de a un punto se corre el riesgo de no tomar ventaja sobre sus rivales directos y complicarse más adelante.



2- Se dejó de ganar en plazas fijas: Colombia ha empatado con Bolivia, en La Paz, y con Paraguay en Asunción; son dos puntos de oro para Rueda, pues fueron afuera de casa, sin embargo hay que decir que la Tricolor había ganado en las últimas dos visitas a la capital boliviana, mientras que en Asunción cortó una racha de 5 triunfos consecutivos.



3- Seguridad defensiva. Salvo el triunfo 0-3 con Perú, en Lima, a Colombia le han marcado gol y ha desnudado serios problemas de entrega, concentración y ejecución. Los goles de los rivales han llegado, en parte, a errores propios que son imperdonables en el camino a un Mundial.



4- Manejo de grupo. Se habla de comunión con el plantel, pero se dejan dudas sobre el manejo del caso de James Rodríguez, al que se le exige como a ningún otro futbolista de la Selección. Además, quedó la sensación de un trabajo de morfociclo con jugadores locales que no fue utilizado para el partido en Bolivia; jugaron los habituales titulares y no hay explicación al cambio de decisión, tal vez presionado por los referentes para jugar siempre.



5- Preocupa jugar de local. Solo se jugó un partido y fue contra Argentina. Se remontó un 0-2 en contra y se logró empatar 2-2. Se cedieron puntos en casa y se pasó mal defensivamente; ahora viene Chile, a la que de las últimas cinco clasificatorias solo se le ha podido ganar en una ocasión.