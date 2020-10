Colombia vs. Venezuela: datos previos a su partido por Eliminatorias

Este viernes a las 6:30 p.m. jugará la Selección Colombia contra Venezuela su primer partido de Eliminatorias Suramericanas rumbo a Qatar 2022.

Las dos selecciones llegan a este partido con algunos datos importantes para señalar...

*Colombia no perdió ninguno de sus últimos cuatro partidos ante Venezuela (2V 2E); además, ha perdido una sola vez como local contra La Vinotinto (11V 2E): la derrota fue 0-1 en 2003, en las Clasificatorias a Alemania 2006.



*Colombia mantuvo su valla invicta en 11 de sus 14 partidos disputados en 2019 (8V 4E 2D); ganó 1-0 los dos más recientes (vs. Perú y Ecuador, en noviembre).



*Venezuela ganó sus últimos tres partidos (vs. Bolivia, Trinidad y Tobago y Japón); no consigue cuatro victorias seguidas desde 2001 (vs. Uruguay, Chile, Perú y Paraguay).



*Colombia fue la única selección que no anotó goles desde fuera del área en las Clasificatorias a Rusia 2018.



*Nueve de los 19 goles de Venezuela en las Clasificatorias a Rusia 2018 fueron en jugadas a balón parado – el mayor porcentaje del torneo (47%).



Información de OPTA