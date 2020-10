¿Será la final? La posible formación que usaría Colombia vs. Venezuela

La Selección Colombia enfrentará este viernes a las 6:30 p.m. a la Selección de Venezuela por la primera fecha de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022. La Tricolor tendrá su primer encuentro de este torneo.



Carlos Queiroz, además, debutará como técnico de Eliminatorias frente al cuadro de la Vinotinto y espera sumar en Barranquilla los tres primeros puntos del campeonato.

Siga Aquí Colombia vs Venezuela minuto a minuto

Hubo varios cambios en la convocatoria por problemas de covid-19, por lo que Queiroz no podrá contar con los llamados principalmente. Sin embargo, podría tener algunos cambios. Rumores de prensa, entre ellos 'BluRadio', mencionaron una supuesta alineación que habría definido el Portugués. Recordemos que no es la final, pero es el once inicial del que se habla para el encuentro.



Colombia: Alvaro Montero; Stefan Medina (duda con Arias), Yerry Mina, Dávinson Sánchez, Johan Mojica; Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios, Jefferson Lerma (duda con Alzate); James Rodríguez; Luis Muriel y Duván Zapata.