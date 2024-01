Colombia, sin margen de error y a mostrar otra imagen frente a Brasil

La Selección Colombia Sub-23 tuvo un mal debut en el Preolímpico de Venezuela frente a Ecuador al ser goleados y los dirigidos por Héctor Cárdenas ahora tendrán su segunda salida en esta competencia, buscando ganar obligatoriamente si quieren seguir peleando un puesto del grupo A.

El próximo reto es Brasil, Selección que llega con el rótulo de favorita a ser campeona y porque, además, es la máxima campeona del certamen. Sin embargo, su debut frente Bolivia no fue brillante, pese a haber ganado por la mínima diferencia.



Más allá de que Brasil no haya sido arrolladora, la presión recae sobre Colombia, que deberá no caer en este juego, pues eso significaría quedar al borde de la eliminación del Preolímpico.



Para este choque, muy seguramente Cárdenas tendrá varios cambios, debido a que el funcionamiento del equipo no fue el mejor contra los ecuatorianos y sería en primer lugar la inclusión de Samuel Velásquez, jugador que podría ocupar el lugar del expulsado Jimer Fory.



De igual manera, Johan Torres y Nelson Palacio podrían ser otros de los jugadores que no estarían desde el inicio, pues tuvieron bastantes problemas en esa línea del mediocampo.



Así las cosas, Colombia deberá salir a vencer, pues dos duelos sin sumar de a tres los dejaría penando de cara a los últimos duelos contra Venezuela y Bolivia.



Alineación probable Colombia Sub-23:



Sebastián Guerra; Cristian Castro, Juan Mosquera, Brayan Ceballos; Samuel Velásquez; Carlos Andrés Gómez, Josen Escobar, Brahian Palacios; Óscar Cortés, Óscar Perea, Daniel Ruiz.



Alineación probable Brasil Sub-23:



Mycael; Kaiki, Arthur Chaves, Michel Augusto, Andrey Santos ; Bruno Gomes, Marlon Gomes, Jhon Kennedy, Guillerme Biro, Marquinhos, Endrick.



Colombia vs Brasil

Día: viernes 26 de enero 2024

Hora: 6:00 p.m.

TV: RCN / Caracol TV