EN VIVO: siga el minuto a minuto de Colombia vs. Argelia

Minuto 40: ¡TARJETA AMARILLA! El central Davinson Sánchez fue amonestado.



Minuto 38: se cobró la falta a ras de piso y el balón es rechazado fácilmente por la defensa argelina.



Minuto 35: cobro de costado a favor de Colombia, luego de una falta sobre Juan Guillermo Cuadrado, el mejor jugador cafetero en ataque.

Minuto 34: ¡primer remate de la Selección Colombia! Luego de una gran jugada colectiva del equipo nacional, Luis Muriel remató de cabeza pero sin mucha fuerza y el portero argelino controló sin problemas.



Minuto 30: los argelinos muestran categoría y ahora se hacen con el dominio del balón ante una pasiva Selección Colombia.



Minuto 27: los argelinos siguen llegando con facilidad y ahora el autor del primer gol, Bounedjah, estrella el balón en el palo. La defensa colombiana se muestra lenta.



Minuto 26: la Selección Colombia no encuentra la pelota y los campeones africanos mantienen el dominio del partido.

Minuto 23: se reanuda el partido y Colombia va por el descuento.



Minuto 21: partido detenido por el árbitro, debido a las bengalas que se ven en la tribuna.



Minuto 19: ¡GOOOOOOOL DE ARGELIA! El equipo africano sigue mostrando superioridad contra los colombianos, y luego de un remate de Riyad Mahrez se incrementa le preocupación en el banquillo cafetero.



Minuto 18: los dirigidos por Carlos Queiroz intentan sacudirse del impacto por el gol recibido, pero no logran descifrar el medio campo del campeón de África.



Minuto 14: ¡GOLAZO! Argelia anota el primero tras un gran remate de Bounedjah que dejó sin chances al delantero David Ospina.



Minuto 13: tras una falta de costado que la defensa no pudo despejar, la selección de Argelia remató varias veces pero no logró crear peligro.

Minuto 12: el cobro de costado ejecutado por Luis Muriel fue fácilmente despejado por la defensa rival.



Minuto 11: ¡falta a favor de Colombia, cerca al área rival!



Minuto 10: el equipo cafetero toma el dominio de la pelota y merodea el último cuarto de cancha, pero no logra crear peligro en el arco argelino.



Minuto 6: la Selección Colombia presiona a su rival, haciéndose fuerte por la banda izquierda Johan Mojica.



Minuto 3: Alfredo Morelos tiene la primera oportunidad en un incomodo mano a mano con el arquero y envía en balón por encima del arco.





Grandes cambios presenta la formación de la Tricolor, pues el portugués quiso probar jugadores nuevos.



La Selección Colombia enfrenta a su similar de Argelia en un nuevo partido amistoso de preparación para el equipo de Carlos Queiroz.