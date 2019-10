Reviva el minuto a minuto de la goleada de Argelia sobre Colombia

Finalizado el partido, la Selección Colombia deja una extraña sensación en los aficionados pues no logró crear grandes opciones de gol a lo largo del partido. Varios jugadores se preocuparon por lucir individualmente y al momento de jugar en equipo fueron erráticos.



FINALIZA EL PARTIDO: la Selección Colombia fue goleada 3-0 por su similar de Argelia.



Minuto 91: ¡CAMBIO! Salió Bensebaini e ingresó Abdellaoui.



Minuto 90: se adicionan cuatro minutos.



Minuto 85: luego de un tiro de esquina a favor de los cafeteros, Jefferson Lerma captura el rebote y remata desviado.



Minuto 83: los argelinos manejan la pelota con jerarquía y con gran fluídez, mientras que los colombianos son reiterativos en las malas entregas.



Minuto 80: el equipo argelino tiene el dominio total del partido y los dirigidos por Queiroz lucen perdidos.



Minuto 75: salvo algunas jugadas individuales, la Selección Colombia no encuentra la manera para acercarse al arco de los argelinos.



Minuto 71: ¡CAMBIO! Salió Bounedjah e ingresó Slimani.



Minuto 69: ¡CAMBIO! Salió Alfredo Morelos e ingresó Andrés Ibargüen.



Minuto 69: ¡CAMBIO! Salió Mateus Uribe e ingresó Wilmar Barrios.

Minuto 64: ¡GOOOOOOOOOOOL! Cae el tercero para los africanos. Riyad Mahrez anota su doblete luego de un mágico desborde por el borde del área colombiana, y rematar ante un impotente David Ospina.



Minuto 65: el combinado nacional sigue sin encontrar el rumbo y hace fácil el trabajo para la defensa argelina.



Minuto 60: el conjunto Tricolor domina el balón, pero no logra crear oportunidades de gol para lograr el descuento.



Minuto 54: los cambios surten efecto. Luis Díaz logra un remate cruzado dentro del área, que es controlado por el arquero africano.



Minuto 51: gran jugada entre Luis Sinisterra y Roger Martínez que fue despejada por la defensa rival.



Minuto 49: ¡CERCA! Riyad Mahrez cobra un tiro libre de costado que trae peligro sobre el arco de David Ospina.

¡INICIA EL SEGUNDO TIEMPO!



Cambio: salió Luis Muriel e ingresó Roger Martínez en la Selección Colombia.



Cambio: salió Yairo Moreno e ingresó Luis Sinisterra en la Selección Colombia.



Cambio: salió Juan Guillermo Cuadrado e ingresó Luis Díaz en la Selección Colombia.

La Selección Colombia nunca ha encontrado la manera de descifra a su rival, que ha sido preciso y mostrando mucha jerarquía es un justo ganador. Los dirigidos por Carlos Queiroz deben recomponer todo el juego para la segunda parte.

Minuto 48: ¡FINALIZA EL PRIMER TIEMPO! Colombia pierde 2-0 con la selección de Argelia.



Minuto 45: ¡se adicionaron tres minutos!



Minuto 40: ¡TARJETA AMARILLA! El central Davinson Sánchez fue amonestado.



Minuto 38: se cobró la falta a ras de piso y el balón es rechazado fácilmente por la defensa argelina.



Minuto 35: cobro de costado a favor de Colombia, luego de una falta sobre Juan Guillermo Cuadrado, el mejor jugador cafetero en ataque.

Minuto 34: ¡primer remate de la Selección Colombia! Luego de una gran jugada colectiva del equipo nacional, Luis Muriel remató de cabeza pero sin mucha fuerza y el portero argelino controló sin problemas.



Minuto 30: los argelinos muestran categoría y ahora se hacen con el dominio del balón ante una pasiva Selección Colombia.



Minuto 27: los argelinos siguen llegando con facilidad y ahora el autor del primer gol, Bounedjah, estrella el balón en el palo. La defensa colombiana se muestra lenta.



Minuto 26: la Selección Colombia no encuentra la pelota y los campeones africanos mantienen el dominio del partido.

Minuto 23: se reanuda el partido y Colombia va por el descuento.



Minuto 21: partido detenido por el árbitro, debido a las bengalas que se ven en la tribuna.



Minuto 19: ¡GOOOOOOOL DE ARGELIA! El equipo africano sigue mostrando superioridad contra los colombianos, y luego de un remate de Riyad Mahrez se incrementa le preocupación en el banquillo cafetero.



Minuto 18: los dirigidos por Carlos Queiroz intentan sacudirse del impacto por el gol recibido, pero no logran descifrar el medio campo del campeón de África.



Minuto 14: ¡GOLAZO! Argelia anota el primero tras un gran remate de Bounedjah que dejó sin chances al delantero David Ospina.



Minuto 13: tras una falta de costado que la defensa no pudo despejar, la selección de Argelia remató varias veces pero no logró crear peligro.

Minuto 12: el cobro de costado ejecutado por Luis Muriel fue fácilmente despejado por la defensa rival.



Minuto 11: ¡falta a favor de Colombia, cerca al área rival!



Minuto 10: el equipo cafetero toma el dominio de la pelota y merodea el último cuarto de cancha, pero no logra crear peligro en el arco argelino.



Minuto 6: la Selección Colombia presiona a su rival, haciéndose fuerte por la banda izquierda Johan Mojica.



Minuto 3: Alfredo Morelos tiene la primera oportunidad en un incomodo mano a mano con el arquero y envía en balón por encima del arco.





Grandes cambios presenta la formación de la Tricolor, pues el portugués quiso probar jugadores nuevos.



La Selección Colombia enfrenta a su similar de Argelia en un nuevo partido amistoso de preparación para el equipo de Carlos Queiroz.