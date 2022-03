Radiografía de una Colombia sin mundial: números de Queiroz y Rueda

La Selección Colombia se perdió de la última posibilidad de ir a Catar y terminó quedándose a un punto de Perú, que se quedó con el puesto del repechaje. Un "baldado de agua fría" para los colombianos que venía de clasificar en dos mundiales consecutivos. Pero, ¿qué tanta responsabilidad tienen Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda? Uno dirigió cuatro partidos y el otro lo hizo en 14 juegos.

Números que dejó Queiroz en Selección Colombia

El técnico portugués fue presentado el 7 de febrero de 2019 como nuevo timonel de la Selección Colombia. Asumió en reemplazo de José Pékerman, quien llevó a la tricolor a dos mundiales consecutivos: Brasil 2014 y Rusia 2018, y a quien no le renovaron porque los resultados no convencieron.



Queiroz dirigió 18 partidos de la tricolor: cuatro en Copa América 2019, cuatro en Eliminatorias y diez partidos amistosos. Justamente, su debut se dio en marzo de 2019 en Yokohama, donde Colombia superó 0-1 a Japón con tanto de Falcao García. Afrontó cuatro amistosos (tres victorias y una derrota) antes de iniciar su camino en la Eliminatoria.



A continuación, un resumen de los números del portugués con la tricolor:



Victorias: 9

Japón (Amistoso), Panamá (Amistoso), Perú (Amistoso), Argentina (Copa América), Qatar (Copa América), Paraguay (Copa América), Perú (Amistoso), Ecuador (Amistoso), Venezuela (Eliminatorias).



Empates: 5

Chile (Copa América), Brasil (Amistoso), Venezuela (Amistoso), Chile (Amistoso), Chile (Eliminatorias).



Derrotas: 4

Corea del Sur (Amistoso), Argelia (Amistoso), Uruguay (Eliminatorias), Ecuador (Eliminatorias).



Total goles anotados: 22 goles



Total goles recibidos: 18 goles



Partidos con arco en cero: 12



Mayor victoria: 3-0 vs Panamá / Perú / Venezuela



Mayor derrota: 6-1 vs Ecuador



Mejor racha: 8 partidos sin perder

Números que deja Rueda en la Eliminatoria a Catar con Colombia:

Reinaldo Rueda dejó a Chile para asumir su reto con Colombia a partir del 2021. En poco más de un año al frente del equipo ha dirigido 22 partidos: 14 de Eliminatoria, 7 de Copa América y un amistoso. Tan pronto asumió dejó un mensaje claro para los jugadores de la liga local. Hizo microciclo y empezó a acercarlos al primer equipo.



Rueda inició con pie derecho en la tricolor; lo hizo goleando de visita a Perú (0-3) en junio de ese año. Posteriormente sacó un empate frente a la difícil Argentina, en Barranquilla, sacudiendo la terrible imagen con la que cerró Queiroz, tras las goleadas frente a Uruguay y Ecuador en 2020. Después de eso, a mediados de 2021, la tricolor disputó la Copa América en la que consiguió el tercer puesto y alcanzó a ilusionar de cara a la Eliminatoria.



A continuación, un resumen de los números del técnico colombiano:



Victorias: 7

Perú (Eliminatoria), Ecuador (Copa América), Perú (Copa América), Chile (Eliminatorias), Honduras (Amistoso), Bolivia (Eliminatorias), Venezuela (Eliminatorias).



Empates: 10

Argentina (Eliminatorias), Venezuela (Copa América), Uruguay (Copa América), Argentina (Copa América), Bolivia (Eliminatorias), Paraguay (Eliminatorias), Uruguay (Eliminatorias), Brasil (Eliminatorias), Ecuador (Eliminatorias), Paraguay (Eliminatorias).



Derrotas: 5

Perú (Copa América), Brasil (Copa América), Brasil (Eliminatoria), Argentina (Eliminatoria), Perú (Eliminatoria).



Total goles anotados: 23 goles



Total goles recibidos: 16 goles



Partidos con arco en cero: 10



Mayor victoria: 3-0 vs Perú y Bolivia



Mayor derrota: 2-1 vs Brasil



Mejor racha: 9 partidos sin perder