Reyes rompió la historia: el antirrécord de la Selección Preolímpica

La Selección Colombia Sub-23 quedó eliminada y sin el cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio, quedando cuarta en el cuadrangular final del Torneo Preolímpico. El fracaso del técnico Arturo Reyes va más allá de no estar en las justas olímpicas, pues registró un antirrécord en la historia de todas las Selecciones.

El discutido entrenador de la Sub-20 y la Sub-23, es el primero que no consigue el objetivo trazado en un torneo en el que Colombia haya sido el anfitrión. Es decir que la Selección de Arturo Reyes es la primera que no sale campeona o que no consigue una clasificación, cuando ha sido la sede del torneo clasificatorio.

Empecemos con la misma Preolímpica…

Este fue el cuarto Preolímpico que organizó Colombia. En 1968, 1972 y 1980, la Tricolor salió subcampeona pero se clasificó a los Juegos Olímpicos correspondientes: México, Múnich y Moscú, respectivamente.

No había pasado en la Sub-17, la Sub-20 y los Centroamericanos

En la categoría Sub-17 solo una vez Colombia ha organizado un Suramericano. Fue en 1993 y salió campeón, clasificando al Mundial de Japón.



En la Sub-20*, Colombia logró clasificar a los Mundiales de 1987, 1992 y 2005, siendo campeón en dos de esos certámenes; en el otro fue tercero pero logró el cupo a la Copa del Mundo.



Mientras que en los Centroamericanos, en la era profesional (en 1978 fue sede pero era amateur), organizó dos versiones y salió campeón: 2006 y 2018; justamente este último lo ganó Arturo Reyes.



*En 1964 fue tercera, pero no era clasificatorio a Mundiales de la categoría.



Para completar, la única vez que la Selección Colombia de mayores organizó la Copa América, la ganó: fue en 2001.



La Selección Sub-23 de Arturo Reyes no solo quedó en deuda con el Preolímpico...quedó en deuda con la historia del fútbol colombiano.