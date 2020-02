Colombia, en su peor día, vivió pesadilla ante Uruguay: adiós a Tokio

Colombia cerró el preolímpico con una rotunda derrota 3-1 contra Uruguay, en su peor presentación del torneo, justo cuando necesitaba la victoria.

El equipo nacional fue una cadena de errores y Uruguay, con juego práctico, lo superó fácilmente por 3-1, sacando de la pelea por el cupo a Tokio 2020.



Las cosas empezaban mal desde la disposición táctica. Era buena la intención de no tener un 9 porque los uruguayos lo iban a referenciar fácilmente, pero lo demás fue el reino del desconcierto: jugando por primera vez con tres centrales, sin un hombre con proyección ofensiva como Herrera, sin referentes de pase para Benedetti y Carrascal y así…



Pasaron 60 minutos sin un solo remate de Colombia bajo los tres palos de Uruguay y eso resume el resultado de la arriesgada apuesta de Reyes.

Uruguay, sin ser apabullante, supo encontrar un camino y cobró el error de Atuesta, uno de los más imprecisos en la cancha, con un gol de viveza de Ramírez a los 26 minutos. Ya todo iba en contra.



Y entonces apareció la fatalidad pues en un choque con un rival se lesionó la rodilla Benedetti, el hombre que había sido fórmula ofensiva con más claridad.



Uruguay se hizo dueño del partido y Colombia no encontró opciones en Cetré ni en Sandobal, quien reemplazó a Benedetti.



El primer tiempo terminó por fortuna para los colombianos, que necesitaban con urgencia un libreto nuevo ante el fracaso rotundo del invento del DT. Colombia, en el partido que debía ganar, jugaba su peor partido del Preolímpico.



El problema es que no hubo cabeza fría en el banquillo –como en todo el Preolímpico- y en menos de diez minutos cayeron dos golazos uruguayos: al 52 lo hizo Sanabria y al 60 lo celebró Rodríguez. La ilusión lentamente se volvió pesadilla.



Cuando cundía el pánico, a los 79, apareció un tiro libre de Cetré que pegó en Piquerez y ante semejante error el partido se puso 3-1.

Fue una inyección de ánimo pero no quedaban ni diez minutos para marcar tres goles… una absoluta utopía.



Al final, los errores del técnico abrieron una cadena a de errores a la que se sumaron las imprecisiones de los jugadores en el campo, la confusión y hasta la tristeza de la lesión de Benedetti. Todo jugó en contra.



Colombia acabó sin la ilusión de esperar el partido de fondo y Uruguay, que ganó sin sufrir, se ilusionó al final con Tokio 2020.