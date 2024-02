¿A quién enfrentará? El posible rival de Colombia en cuartos de final

La Selección Colombia Femenina hizo su trabajo al clasificar como segundo en el grupo B de la Copa Oro Femenina, luego de haber vencido a Panamá (6-0) y a Puerto Rico (2-0), además de haber perdido ante Brasil por la segunda fecha (1-0), quedando así con 6 puntos y una diferencia de 7 goles a favor.

De acuerdo a la posición de Colombia en la Copa Oro, en este torneo clasifican a cuartos de final los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros, y los cruces se realizarían luego de determinar cómo le fue a cada Selección dentro de la primera ronda.

El equipo de Ángelo Marsiglia finalizó como la quinta mejor selección entre los 8 clasificados, y el posible rival de Colombia en los cuartos de final sería las locales y gran candidata para llevarse el torneo, Estados Unidos, luego que el conjunto de la barras y las estrellas finalizaran con la misma cantidad de puntos, pero con un gol de más que las cafeteras.

Cabe resaltar que este miércoles 28 de febrero finalizará la fase de grupos de la Copa Oro, cuando se defina el grupo C entre Paraguay contra El Salvador, y Canadá frente a Costa Rica, para definir quienes serán los restantes para disputar la siguiente fase.

Así serían los posibles cruces en los cuartos de final.

Copa Oro Femenina - Cuartos de final



Canadá / Brasil (1) vs. Argentina / Paraguay / Puerto Rico (8)



Canadá / Brasil (2) vs. Argentina / Paraguay / Puerto Rico (7)



México (3) vs. Costa Rica / Paraguay (6)



Estados Unidos (4) vs. Colombia (5)

Cabe recordar que los cruces se definen de acuerdo a la posición de las 8 selecciones clasificadas a cuartos de final.