Colombia, en la pelea: buscará ser sede de una nueva Copa América

El presidente de la FCF, Ramón Jesurún, y el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, le entregaron este miércoles una buena noticia al fútbol colombiano femenino. Se conoció que el país buscará acoger la próxima Copa América 2022, tal como estaba programada para este 2021 en el torneo masculino.



Cabe recordar que a raíz de las restricciones por la pandemia, Colombia tuvo que desistir de la organización y fue así como se trasladó a Brasil. Sin embargo, esta vez buscarán la realización de este nuevo evento deportivo.

Jesurún comentó que Conmebol extiende la invitación a las diez Federaciones, para conocer cuál está interesada en organizar la Copa América Femenina 2022. En octubre se presentarían las candidaturas. "Vamos a aplicar como seguramente lo harán otras. Queremos aspirar y tenemos todo, así que vamos a intentarlo. Ya miraremos y antes de un par de meses debe quedar definido. Si hubiéramos hecho la Copa América este año como la teníamos contemplado, nos hubiéramos pegado una lucida y de pronto no hubiéramos sido terceros como fuimos en Brasil".



Sobre las ciudades sedes, el directivo de la FCF dejó claro que serían las mismas que tenían previstas acoger el torneo masculino de este año. "Tenemos las cuatro ciudades más importantes que iban a ser sede en esta Copa América, pero le sumaría el Eje Cafetero, ciudades como Bucaramanga (...) Lo que tenemos son ciudades con buenos estadios. Barranquilla, Bogotá, Medellín y Cali quedaron muy bien equipados".



¿Liga Femenina Profesional a un año?



Por otro lado, Fernando Jaramillo se refirió al torneo colombiano que buscarán sea como el masculino para que las jugadoras lleguen con ritmo de competencia a la Copa.



"La idea es que el torneo sea más largo, pero primero encontrar unos recursos importantes porque un torneo largo tiene un costo grande y no solo desde el punto de vista de la organización, sino también desde los clubes que tienen que tener contratos. El reclamo de ellos es válido. Esos torneos cortos los hemos hecho por necesidad, es mejor hacerlos que no hacerlos. Creo que hay que trabajar todos para poder tener las condiciones y que el torneo sea más largo, como el de los hombres. Estamos buscando apoyos y patrocinios".



Y agregó: "podría comenzar en marzo y duraría hasta antes de la Copa América, que está planeada para junio/julio. La idea es hacerla a dos semestres y tener la continuidad como el torneo masculino. No ha sido fácil y sé que han habido frustraciones por avances y retrocesos. Estamos trabajando con el Ministerio del Deporte y el Gobierno Nacional porque hay un interés de apoyar el fútbol femenino. Vamos a hacer una presentación conjunta para buscar patrocinios".



Sobre la Copa América, también comentó: "podemos tener sorpresas(...) Colombia va a hacer un esfuerzo grande para que sea acá. Es importante estimular el fútbol femenino y para Colombia sería clave tener un evento de esos, porque tuvimos esa frustración de tener a nada el Mundial, que lo merecíamos. Tenemos un potencial inmenso en el país y una cantidad de jugadoras que merecen oportunidades".