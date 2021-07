El día después del adiós: aciertos y errores de Rueda en Copa América

Faltan todavía unas cuantas horas para terminar de procesar la tristeza de la eliminación de Colombia de la Copa América 2021.

Por muy meritorio que haya sido el trámite del partido contra Argentina, y por mucho que haya sido más que el rival por momentos, hay detalles que quedaron sin corregir y otros más que resultaron muy favorables.



Repasamos lo bueno y lo malo de la participación de Colombia del equipo de Reinaldo Rueda, que supo llegar a la semifinal del torneo con una nómina novedosa y sin referentes como James Rodríguez o Falcao.

Los aciertos de Rueda

1- Recuperó confianza

​Rueda encontró un equipo con 9 goles en contra en dos partidos, que se quedó a medio camino entre la 'modernidad' de la escuela europea y el auténtico estilo de su fútbol. Después de 6 partidos en Copa, de escuchar a los jugadores convencidos de no solo poder competir de igual a igual contra los más consolidados equipos del continente, sino de aspirar a los títulos, resulta claro que un mes fue suficiente para restructurar el espíritu quebrado que heredó.



2- Encontró alternativas

​Aunque lo criticaron, muchas veces injustamente, por los constantes cambios que hizo en la Copa América, el DT demostró que cada prueba era necesaria: así supo que Borré puede ocupar la posición de Cuadrado cuando se presente la eventualidad de su ausencia;, que Cuéllar fue antes y ahora un jugador de Selección Colombia aunque esté en una liga exótica y que Borja es un gran revulsivo. Vale decir que también supo que Cardona obliga a ajustes en el módulo aunque, por ahora, solo aguanta medio tiempo en cancha; que en el lateral izquierdo se necesita un hombre que naturalmente ocupe la posición, como Fabra, y no es necesario sacrificar a un hombre con la vocación de servicio de Tesillo y que Muriel y Zapata necesitan alternativas y competencia interna.



3- Los cambios oportunos

Contra Argentina, Rueda dio una contundente demostración: no se casa con su idea y reacciona rápido si ve que no sale todo bien. Lo hizo en las Eliminatorias y lo hizo este martes: triple cambio con resultados inmediatos de inyección de energía al ataque sin descuidar la retaguardia. Con Cardona, Fabra y Chará, en reemplazo de Borré, Tesillo y Cuéllar, el equipo cambió y la figura de Luis Díaz se agigantó. Siempre, durante los 6 juegos de Copa, apostó a cambios inesperados y, en general, acertó.

​

4- Recuperó a jugadores

En la lista de satisfacciones de Rueda tiene que haber un capítulo sobre esas apuestas que solo vio él y que están dando frutos. Los casos de Cuéllar, en Arabia Saudí, y Yimmi Chará, en la MLS, prueban que su radar está bien enfocado. La única deuda, al menos por ahora, es Sebastián Pérez, en Portugal.

La lista de pendientes



1- Los problemas de definición

Colombia pasó seis partidos en la Copa América 2021 con un balance de una sola victoria, 3 empates y 2 derrotas. Por momentos jugó mejor que sus rivales pero solo pudo marcar tres goles, uno de penalti. Los delanteros brillaron por su sacrificio pero no por su efectividad frente al arco rival. En general les faltó un socio que les llevara la pelota, papel que cumplió por momentos Cardona, solo que el estado físico no le alcanza.



2- Líos de concentración

​Pasó contra Argentina dos veces: encajó goles en dos partidos antes de los 10 minutos de juego, aún sabiendo que esa era la gran fortaleza de su rival. El equipo no supo cómo manejar la presión inicial y ha sido un mal recurrente.



3- ¿Y los penaltis?

Es claro que Rueda no puede cobrar los penaltis y que son los jugadores los que deciden cobradores y turnos. Un acierto fue entrenar desde el primer momento los penaltis y eso se notó contra Uruguay, pero contra Argentina pareció un plan repetido pues Dávinson y Mina cobraron de la misma manera las dos veces y se hicieron predecibles para el arquero Martínez. ¿No había más candidatos? ¿Fue falla del jefe o de los jugadores? Queda la duda.