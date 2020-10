Reinaldo se queda sin una de sus piezas para enfrentar a Colombia

Con la victoria 3-0 sobre Venezuela, Colombia aprobó el primer examen, y ahora, en condición de visitante, deberá enfrentar a Chile por la segunda fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Los dirigidos por Carlos Queiroz viajarán a Santiago de Chile en busca de los tres puntos que le permitan seguir con paso firme en el sueño mundialista. Allí, la Tricolor se enfrentará a 'la roja' de Reinaldo Rueda, la cual viene de caer con polémica frente a Uruguay, y al igual que Colombia, tendrá como principal objetivo sumar de a tres.



Previo al encuentro que se disputará el próximo martes, la selección austral confirmó la baja del jugador Diego Valdés, quien presentó una lesión de aductor izquierdo, la cual no superó, y por ende, no estará para el partido frente a la Tricolor.



A esta sensible baja se le une la de Juan Carlos Gaete, quien presentó una lesión muscular del isquiotibial izquierdo y tampoco estará para el encuentro contra Colombia.