Estadísticas que ilusionan con una idílica noche frente a Chile

Este martes se disputará la segunda jornada de las Eliminatorias Conmebol para el Mundial de Catar 2022. Después de golear a Venezuela en Barranquilla, Colombia deberá visitar a Chile en Santiago.

​

​Aunque los duelos en territorio austral han sido históricamente muy reñidos, las estadísticas posicionan al equipo colombiano como candidato a sumar puntos vitales para la clasificación.

Chile vs Colombia



- Chile y Colombia empataron en cinco de sus últimos seis enfrentamientos -3 por Eliminatorias- (1V de Chile); los tres más recientes terminaron 0-0.



- Chile perdió cuatro de sus últimos cinco juegos de Eliminatorias (1V), pero solo dos de ellos fueron en casa, donde ganó cuatro de sus últimos cinco partidos en esta competición (1D).



- Colombia perdió solo dos de sus últimos 22 partidos entre todas las competiciones (14V 6E); las derrotas fueron 1-2 vs. Corea del Sur y 0-3 vs. Argelia (amistosos).



- De los 16 goles convertidos por Chile entre 2019 y 2020, 12 fueron en el segundo tiempo.



- Luis Muriel (2) y Duván Zapata (1) fueron los autores de los goles ante Venezuela; entre ambos marcaron ocho de los últimos 12 tantos de Colombia (4 cada uno).



*Datos de Opta