¿Lo recuerdas, James? En Chile tienen razones para temer al colombiano

James Rodríguez se inspira contra Chile en Santigo. Lo hizo en el camino al Mundial de Brasil 2014 y lo repitió después en la ruta hacia Rusia 2018.

El dato no es menor pues este martes, en la segunda salida de la selección nacional para el Mundial de Qatar 2022, volverá a ser el hombre clave del ataque del equipo de Carlos Queiroz, cuyo objetivo principal es sumar ante un rival que necesita ganar tras estrenarse con derrota en su visita a Uruguay (2-1).



Lo de James en Santiago está marcado por dos dulces momentos, que vale la pena recordar ahora que viene un reto durísimo.



El primero ocurrió el 11 de septiembre de 2012, en aquella eliminatoria tan exitosa que regresó a Colombia a una Copa Mundo después de 16 años.



Se jugaba la octava jornada del torneo y era un partido durísimo para Colombia, que dominaba en Santiago pero no sacaba ventaja de la expulsión temprana de Medel (por falta a Amaranto Perea) y hasta perdía 1-0, a los 42 minutos, con un derechazo de Matías Fernández (sí, el que luego pasaría sin pena ni gloria por Junior de Barranquilla).



La gran sorpresa vendría al intermedio cuando no salió al campo el capitán Yepes, Valencia se improvisó de central y llegó Cuadrado. Y fue James, a los 58, de un tremendo tiro libre, quien abrió la senda de la victoria.

Gol de James Rodríguez - Chile 1 Colombia 3 (11/09/2012) eliminatorias mundial 2014



Después Falcao y Teófilo Gutiérrez redondearían aquella victoria 3-1 que fue determinante para sumar los puntos necesarios e ir al Mundial de Brasil 2014, el que marcaría la mejor presentación histórica de Colombia en una Copa Mundo.



El segundo recuerdo data del 12 de noviembre de 2015, esta vez en al eliminatoria al Mundial de Rusia 2018. Ese día el zurdo de nuevo se inspiró y aunque Colombia perdía 1-0, con gol de Arturo Vidal, a los 68 minutos el hombre definitivo en al creación de Colombia agitaba de nuevo la varita mágica y ponía el duelo 1-1.



De nuevo Colombia sumaba en Santiago, gracias a un potente derechazo. Así fue su tanto:

Gol James contra Chile con Colombia

El '10' colombiano se reportó con importante gol contra Chile.

Este martes vuelve James a Santiago, a donde espera de nuevo ser definitivo para sumar en una cancha que se le da con naturalidad.



El equipo de Carlos Queiroz viene de estrenarse con un contundente 3-0 frente a Venezuela, en Barranquilla, una victoria que habrá que ratificar evitando la derrota afuera. James la tiene clara: ¡Es su momento!