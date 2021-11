'No se equivocó, ni siquiera en los cambios': férrea defensa de Valdés

Aunque Reinaldo Rueda ha sido criticado por las decisiones que tomó para el segundo tiempo frente a Brasil, el exjugador de la tricolor Carlos Valdés lo defendió a 'capa y espada'. Aseguró que el equipo jugó con personalidad y salió a plantar cara al líder de la Eliminatoria. A los que sí recriminó fue a los que ingresaron desde el banco y que no se conectaron con el partido. Mencionó a Roger Martínez y Miguel Borja.

"Me parece que Reinaldo no se equivocó, ni siquiera en los cambios. Me gustó la intención de iniciación de juego porque no es fácil arriesgar en esa zona y se fue ingenuo, pero eso es válido. No es fácil salir jugando en propia área contra Neymar, Raphinha y otros, eso es demostrar carácter y personalidad, eso habla bien del equipo. Colombia no se paró tan atrás, sobre todo en el primer tiempo", dijo.



Y agregó: "los que entraron no entraron bien, ni en el ritmo del partido. La jugada del gol fue un mal rechazo de Tesillo, pero Marquinhos recibe la pelota en mitad del campo, ellos tienen dominio territorial absoluto y no le salió nadie, y tenía que haber sido de Borja o de Roger. No fueron a cubrir esos espacios y ahí se viene todo al piso".



Cabe recordar que la Selección Colombia cayó en Sao Paulo 1-0, y con Brasil perdió su invicto en la Eliminatoria. Venía de seis empates y dos victorias (tres 0-0 en línea). El próximo martes recibirá a Paraguay con la necesidad de ganar, para acomodarse en zona de clasificación.