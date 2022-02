Queiroz sobre González Alzate: ‘Mi salida de Colombia fue por él’

Carlos Queiroz no aguantó más. Fue prudente y no se manifestó nunca sobre su salida como entrenador de la Selección Colombia. Sin embargó, decidió responderle a Álvaro González Alzate, el dirigente que lleva más tiempo en el Comité de la Federación Colombiana de Fútbol, que habló de un supuesto ‘cajón’ a Queiroz.



“El profesor Queiroz, luego de los catastróficos resultados en las dos primeras fechas de la Eliminatoria para Catar 2022, se ausentó totalmente del Comité Ejecutivo y sin que nadie se lo exigiera presentó su renuncia ante el presidente de la Federación. Y como era de esperarse, pues se le aceptó”, había dicho González Alzate al diario La Patria, de Manizales.



Así, Queiroz decidió manifestarse en un derecho de réplica publicado por Marca Colombia, cansado de las versiones de Álvaro González Alzate. El entrenador no solo le respondió, sino que lo señaló como principal responsable de su salida de la Selección.



“Nunca he presentado una solicitud de renuncia a mí rol como entrenador de la Selección Colombia, quedando esto claramente evidenciado en los documentos de indemnización que la Federación Colombiana propuso firmar, para garantizar mi destitución. Mi salida de la Selección Colombia o ‘cajón’ fue, como es bien sabido, el resultado de un trabajo fino realizado por el propio González Alzate, figura con un vasto y reconocido currículum, que trabaja detrás de bambalinas en el Fútbol Colombiano, que aprovechando el poder y los votos que maneja ejerce presión, inclusive sobre sus pares, para alcanzar sus intereses personales. Y no es de extrañar, por tanto, que esta figura no asuma su responsabilidad, cuando fue él, la primera persona en exigir mi dimisión a Ramón Jesurún”, aseguró Queiroz.



“Las declaraciones del señor Alzate, son falsas y mentirosas, revelando su carácter y personalidad. La afirmación de ese hecho, tan irrelevante como falsa, es ingenua y ridícula. En ningún momento, mi persona y mí staff desaparecimos y dejamos de tomar contacto con el personal de la Federación o del Comité Ejecutivo. En todo caso el señor González Alzate fue quien desapareció y dejo de tomar contacto con sus pares, imagino que por este motivo no sabría que la sede en Bogotá estaba cerrada por cuestiones sanitarias, y que el staff estaba trabajando dentro de un hotel en Bogotá para tratar de evitar tomar contactos innecesarios que perjudicaran a la Selección”, agregó el actual seleccionador de Egipto.