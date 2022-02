Queiroz se confiesa: escalofriante acusación a Federación Colombiana

Carlos Queiroz se manifestó sobre lo que vivió como seleccionador de Colombia y le respondió a Álvaro González Alzate, miembro de la Federación Colombiana de Fútbol, quien había dado una versión errónea sobre su salida como entrenador cafetero, a finales de 2020.



El actual técnico de la selección de Egipto desmintió a González Alzate y lo culpó de su salida, pues “fue él la primera persona en exigir mi dimisión a Ramón Jesurún, aprovechando el poder y los votos que maneja para ejercer presión”.



Queiroz hizo un derecho de réplica y amplió sus declaraciones en Marca Colombia. Sin embargo, lo más grave fue cuando habló del trato de parte de la Federación Colombiana a su cuerpo técnico, en épocas en la que la pandemia ponía en riesgo la salud de todos.



“Todas las personas directamente relacionadas a la Selección en el día a día pueden dar fe que todo el cuerpo técnico y jugadores, dentro y fuera de la cancha, siempre trabajaron con total dedicación y profesionalismo, aun cuando las condiciones de salud y seguridad sanitaria no eran las más adecuadas, exponiéndose al riesgo que el Covid generaba”, empezó su relato Queiroz.



Luego vino una escalofriante y grave acusación, pues ante el contagio que sufrió su entrenador de arqueros, Des McAleenan, no fue respaldado ni atendido como se merecía por parte de los dirigentes de la Federación.



Así, Queiroz manifestó: “A tal punto que un miembro del staff, en pleno ejercicio de sus funciones, contrajo Covid, quedando aislado en un cuarto de hotel de Bogotá y sin apoyo, mientras el resto del staff salía hacia Barranquilla para cumplir con los compromisos del mes de noviembre (2020)”.



Luego, narró el estado de depresión en el que estaba McAleenan, que semanas después se suicidó. “Al regresar a Bogotá nos encontramos con una persona en un estado de depresión importante, sumando a esto la decisión de la Federación de echar al cuerpo técnico, empeoraron la situación, llevando Des McAleenan a terminar con su vida”.



“Mientras viva, también mantendré vivo el recuerdo de Des McAleenan. Y todos los que de alguna manera lo apoyaron, o no lo hicieron, tendrán que lidiar con su propia conciencia”, culminó Queiroz en su fuerte descargo.