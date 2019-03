Queiroz haría cambios ante Corea: 'tengo confianza en los convocados'

Carlos Queiroz anticipó novedades en la nómina colombiana para el duelo amistoso de este martes (6:00 a.m. hora colombiana) contra Corea del Sur.

"No hay defectos en fútbol, hay momentos en que tomamos riesgos, hay que jugar con confianza, respetando a Corea y no olvidar que hay jugadores que quieren jugar, que quieren ganar experiencia... Tomaré algunas decisiones, tengo confianza en los jugadores que convoqué", comentó.



Sobre el balance frente a Japón, el DT explicó: "Jugamos para intentar un gran fútbol y ganar, es la mentalidad del equipo. No hay situaciones perfectas en el fútbol, hay veces las virtudes van mas arriba y otras no, pero hay que tratar de salir bien y tomar riesgos. Contra Japón empezamos bien pero la calidad del rival nos cerró espacios, obligó a estar un poco más acomodados en el campo, pero poco a poco ganamos confianza, cuando replanteamos la posición empezamos construir oportunidades para jugar bien y ganar. Lo importante será salir con mucho respeto y pensando en las decisiones para la Copa América".



La intención del DT contra Corea es clara: "estamos trabajando, buscando caminos, esperamos jugar más compactos, afinar solamente el sistema, jugar un juego más compacto, con las coberturas mejor organizadas para que el fútbol de ataque salga más simple, más tranquilo. Esa ha sido la preocupación antes y así seguiremos contra Corea".





Fiel a su anuncio, no espera hacer 'revoluciones' en este ciclo de trabajo: "No cambiaremos el sistema, no hay tiempo, no sería incluyente. Antes de Copa América se construirá el sistema también con el sentimiento, la cultura, la tradición, ahí tendremos tiempo de trabajar y hacer variantes, no cambios, preparar una o dos variantes para Copa América".



"Los objetivos de Corea son iguales a los nuestros: jugar bien, intentar ganar el partido y respetarnos. Quien tiene que ganar son los aficionados para que disfruten", concluyó.