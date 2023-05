Selección Colombia oficializó a 'Piscis' Restrepo: Lorenzo fue clave

Regresa a la Federación Colombiana de Fútbol Carlos 'Piscis' Restrepo, técnico que estuvo a cargo de la Selección Colombia Sub-20 entre 2012 y 2017, y que también dirigió a la Sub-23, periodo en el que conquistó los títulos del Sudamericano Sub-20 en 2013 y el título de los Juegos Bolivarianos ese mismo año.



Este sábado, en un comunicado de prensa, la FCF anunció que el exentrenador de Jaguares asumirá como director de selecciones juveniles a partir de junio de 2023. 'Piscis' llega por pedido de Néstor Lorenzo, técnico de la selección absoluta y con el objetivo de trabajar de la mano.

"La Federación Colombiana de Fútbol, designó a Carlos 'Piscis' Restrepo como nuevo director de Selecciones Colombia Juveniles y asumirá este rol desde el próximo mes de junio, en el esquema de desarrollo de la FCF, con el fin de coordinar los procesos técnicos y deportivos de los combinados nacionales en las categorías, Sub 15, Sub 17 y Sub 20", informó la FCF.



El antioqueño tendrá que liderar los diferentes grupos de trabajo, promoviendo acciones de planeación, programación, integración, ejecución y verificación de actividades que busquen la consolidación de las selecciones nacionales de fútbol en sus diferentes categorías.



“Hace tiempo veníamos buscando un perfil que se ajustara a las necesidades de este cargo con una persona que tuviera experiencia en trabajo de selecciones, clubes, fútbol juvenil y el 'Piscis', además de cumplir con todos estos requisitos, es un excelente ser humano que viene a complementar el área de desarrollo de la FCF, aportando toda su experiencia”, declaró Iván Novella, director de Desarrollo y Selecciones de la FCF.



Por otro lado, Restrepo mencionó que "es una nueva oportunidad que asumimos con gran responsabilidad en nuestro regreso a la Federación Colombiana de Fútbol. El compromiso es muy grande con el fútbol de nuestro país, porque vamos a trabajar con toda la estructura actual del fútbol formativo. Creemos que tenemos el potencial para consolidar jugadores con mentalidad campeona y así llegar a los resultados esperados".



'Piscis' se mostró "agradecido por la confianza", y además de mencionar a los directivos de la FCF, se dirigió a Néstor Lorenzo, técnico de Colombia mayores, por "el respaldo" y porque "fue fundamental para sumarme a este cargo".