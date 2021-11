‘Queremos a James en Selección, pero lesionado no’: ‘Pibe’ Valderrama

James Rodríguez sufrió una lesión en un aparatoso partido con Al-Rayyan contra Al-Arabi, en el que terminó expulsado porque el colombiano, al que le pegaron con ganas, reclamó airadamente la pasividad del árbitro.



La tarjeta roja fue lo de menos: James sufrió golpes en su rostro y en sus costillas, así que está en duda para regresar a la Selección Colombia y ser convocado para los partidos contra Brasil y Paraguay, por la Eliminatoria Sudamericana al Mundial de Catar 2022.



Uno de los colombianos que más espera por el llamado de James Rodríguez por parte del técnico Reinaldo Rueda, es Carlos el ‘Pibe’ Valderrama, pues sabe que el talento del volante del Al-Rayyan el combinado nacional puede jugar mejor.



“No sé cómo está el ‘man’, porque salió lesionado. James es jugador de fútbol de calidad, ¿quién tiene dudas? Como jugador no tiene problema, el problema son las lesiones… que me duele aquí, que me duele allá. Así el técnico no lo puede llamar con lesión”, dijo Valderrama en charla con ‘Blu Radio’.



El ‘Pibe’ es claro: “La idea es que venga. Estamos esperando la lista, todos están a la expectativa, porque ya empezó a jugar, pero se golpeó y no se sabe. Si se recupera en dos días sí está listo para volver. Nosotros los colombianos queremos que James esté en la Selección, pero que esté bien, porque lesionado no. A James nunca le ha pesado la camiseta, cuando se pone la camiseta es otro”.