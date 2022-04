Vélez lanzó dardo tras la salida de Rueda: pidió el adiós de jugadores

Este lunes 18 de abril, la Federación Colombiana de Fútbol anunció la salida de Reinaldo Rueda de la dirección técnica, después que la tricolor quedara sin chances de ir al Mundial de Qatar. El entrenador vallecaucano se convirtió en otro de los "descabezados", como Carlos Queiroz (Egipto) y Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, perdieron su puesto tras fracasar en la Eliminatoria.

A propósito de la salida de Rueda de Selección Colombia, el analista deportivo Carlos Antonio Vélez, uno de los mayores críticos por el papel en el reciente clasificatorio al Mundial, lanzó un duro dardo a los jugadores. Cabe recordar que tras perder la opción del repechaje, Vélez había dicho que habían varios "exfutbolistas" en selección, quienes no debían regresan para futuras convocatorias.



Este lunes trinó diciendo que "Oficialmente terminó el ciclo Rueda con Selección Colombia... pero no debe irse solo... hay por los menos 10 jugadores que no pueden volver NUNCA…". Aunque no ha dicho puntualmente quiénes no deben regresar, el periodista si ha cuestionado el papel de hombres como Luis Muriel y James Rodríguez.

Oficialmente terminó el clico Rueda con @FCFSeleccionCol .. pero no debe irse solo.. hay por los menos 10 jugadores que no pueden volver NUNCA… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) April 18, 2022

Después de la última fecha de Eliminatoria Sudamericana, Vélez dijo en su programa Planeta Fútbol de Win Sports, que no solo el ciclo de Rueda había terminado sino el de varios jugadores. "Vamos a tener tiempo suficiente para conseguir un técnico para lograr que venga alguien moderno, que agarre ese maso y empiece a buscar (...) Hay un nivel bajísimo de algunos jugadores. Se cerraron varios ciclos y no solamente el de Reinaldo Rueda, sino también el de muchos otros que tienen pinta de exjugadores", dijo en su momento y sostiene en su opinión.