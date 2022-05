¿Aquí estoy si no me han visto? Candidato a DT de Colombia, en Ibagué

Ha sido una semana cargada de noticias y especulaciones sobre el próximo entrenador de la Selección Colombia, un proceso de selección que habría tenido más de un centenar de candidatos, pero que estaría restringido ahora a unos pocos candidatos.

Da la casualidad que se habla de un posible sucesor argentino para Reinaldo Rueda en la eliminada selección nacional, que se habla de Matías Almeyda y Néstor Lorenzo pero que existiría un plan oculto que sería esperar al favorito hasta que termine su participación en el Mundial de Catar.



Las miradas apuntan, desde antes y ahora con más fuerza, a Gustavo Alfaro, actual DT de Ecuador, equipo que logró un cupo directo, aunque Chile aspira a dañarles esa fiesta con una demanda que estudia la FIFA por supuesta alineación irregular de Byron Castillo.



Y mientras todo eso ocurre, una gota más a la ola de expectativa: el propio DT apareció este miércoles en el estadio Manuel Murillo Todo, donde fue captado por aficionados, sorprendidos por su visita.

Gustavo Alfaro, DT de Ecuador 🇪🇨, en el estadio "Gabriel Camargo" para uno de los partidos más importantes en la historia del #Tolima. Hoy vs. América MG por Copa Libertadores. 📸 De mi padre Germán que acompaña al Vinotinto y Oro como siempre en Ibagué. pic.twitter.com/erpMdelSJi — Camilo Castellanos (@CastellanosCami) May 18, 2022

Lo primero es que hay una explicación lógica y tangible: el arquero titular de Ecuador, Alexander Domínguez, es el titular también en Deportes Tolima, que empató en su casa 2-2 contra América MG de Brasil, por lo cual es natural que su jefe, cuando se acerca la COpa Mundo, vaya a verlo en acción y conversar con él del plan a ejecutar en Catar. Todos los técnicos hacen esas visitas.



Lo que llama la atención es el momento para un viaje del DT a Colombia, justo cuando su especula que podría ser el próximo DT nacional, lo que para muchos se interpreta como un guiño. Obviamente no hay pronunciamientos oficiales y el propio presidente de la FCF ha dicho que es respetuoso de las selecciones colegas que tienen entrenadores con contrato, como es el caso. Pero también se sabe que las conversaciones no tienen que ser siempre oficiales y eso no descarta posibles acercamientos. En fin, la imagen, en todo caso, se presta para todo.