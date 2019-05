'Son favoritos Brasil y Argentina, pero vamos con ilusión': Barrios

Wilmar Barrios es mundialista, ya dio el paso al fútbol europeo y es uno de los hombres fijos en la nómina inicialista de Colombia para el debut en Copa América, el 15 de junio próximo contra Argentina.

Pero él no se siente ni mucho menos asegurado entre los 23: “Estoy contento por estar acá, hacer parte del proceso, con mucha ilusión de estar en la Copa, aprovechar estos entrenamientos para lo que el ‘profe’ pida y ojalá estar en la lista”, dijo.



¡Pero si ya tiene la experiencia que le faltaba en Europa! “Voy sumando mucha experiencia, pero apenas pasé del fútbol argentino al ruso, sentí la diferencia, desde que llegué aprovecho el tiempo. Creo que el grupo me acogió bien, el cuerpo técnico, tengo compañeros latinos que hablan español, me ayudan con el idioma y la adaptación y sigo en eso pero ha sido todo muy bueno”, comentó.



Para el volante de marca, llamado a ser el relevo de Carlos ‘Roca’ Sánchez es Selección, los favoritos en el torneo continental son claros: “Por historia los favoritos son Brasil y Argentina, pero nosotros vamos con ilusión de hacer una buena Copa, trabajar, intentar, lo importante es que tenemos un gran grupo y mucha ilusión”, concluyó.