Balance de Colombia en Copa Oro W: la brecha no se ha cerrado

La Selección Colombia femenina terminó con su sueño de hacer historia en Copa Oro y Estados Unidos, equipo anfitrión del torneo, le dio una lección al equipo de Ángelo Marsiglia.

El seleccionado cafetero ha demostrado crecimiento en los últimos años y tras el Mundial las expectativas para este torneo centroamericano eran altas, pues se pensaba en que podían pelear el título. Sin embargo, el destino quiso que chocaran contra las cuatro veces campeonas del mundo antes de tiempo.



Pese al buen rendimiento antes de los goles, una de las fallas de Colombia fueron la desconcentración y nervios tras haber cometido el primer error, que fue cometer un penalti a la estrella Alex Morgan. Eso ocasionó que las ideas se opacaran y no pudieran superar a las anfitrionas.



Con mucha más experiencia internacional, las estadounidenses pasaron por encima a Colombia en el primer tiempo y le quedó tiempo para que en el complemento diera descanso a sus máximas figuras pensando en Canadá.





Las dirigidas por Marsiglia quedaron en deuda y es en no tener miedo a las grandes potencias del fútbol femenino, pues se fue con dos derrotas ante Brasil y Estados Unidos, equipos siempre protagonistas a nivel mundial.



Sin duda, la superioridad de Colombia se vio reflejada ante otras selecciones que no son muy protagonistas a nivel internacional y el claro ejemplo fueron las victorias contundentes contra Panamá (6-0) y Puerto Rico (2-0).



Además, otro de los puntos faltantes es que a las potencias no se les pudo marcar ningún gol, así que eso será algo para corregir, pues algo falla en la mentalidad de las colombianas ante rivales de gran peso.



Así fue el rendimiento de Colombia en Copa Oro W:

​

Partidos disputados: 4

Ganados: 2

Perdidos: 2

Goles a favor: 8

Goles en contra: 4

Puntos: 6 de 12 posibles