No esperan a nadie: Lerma, James y las ausencias de Colombia para Copa

El técnico Reinaldo Rueda entregó este jueves la convocatoria de la Selección Colombia para la Copa América de Brasil 2021, que está a horas de su confirmación definitiva.

El equipo nacional, como las demás delegaciones, ya está adelantando la logística para participar en el torneo, y el primer paso ha sido la elección de 28 jugadores que estarán disponibles.



Las sorpresas no vinieron solo por nombres como Otero, Chará y Lucumí, sino que también tuvieron que ver con las ausencias.



La primera, desconcertante por tratarse de un jugador que estaba concentrado en Barranquilla, es la de Jefferson Lerma. El jugador venía de pagar su sanción en las Eliminatorias contra Perú y fue titular en el duelo contra Argentina, aunque el técnico Rueda decidió su salida apenas a la primera media hora en beneficio de Muriel.



¿Qué pasó? Oficialmente la Federación Colombiana (FCF) no informó sobre algún problema físico del jugador y se especula que pudo tener motivos personales para abandonar el grupo. Se espera una versión oficial sobre su ausencia.



Otro que al final no llegó, aunque se esforzó por demostrar que está bien, fue James Rodríguez. Ya el técnico Rueda había anunciado que era baja para las Eliminatorias y la Copa América, argumentando que necesitaba tiempo para finalizar su recuperación por un problema físico.



Sin embargo, tras la reacción del jugador, quien emitió un comunicado diciendo que no tenía problemas, de la versión del Everton, que aseguraba que estaba listo, y del propio médico personal del 10, se especuló hasta último momento con la posibilidad de una llamada que no sucedió. La decisión del cuerpo técnico es inmodificable y sencillamente James tendrá que ver el torneo por TV.



Otros ilustres ausentes del torneo son Juan Fernando Quintero, quien estuvo convocado para Eliminatorias pero no pudo llegar por problemas logísticas, y Falcao García, en recuperación de una lesión y de vacaciones con su familia.