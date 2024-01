¿Las vestirán? Así serían las camisetas de Colombia para Copa América

La Selección Colombia sigue preparando su participación en la Copa América 2024 que se realizará a mitad de años en Estados Unidos. El cuadro tricolor dejará de lado las actuales camisetas y estrenará nueva indumentaria para el torneo más importante de las selecciones sudamericanas.



Recientemente, la marca que viste al seleccionado lanzó una camiseta conmemorativa y que fue presentada por jugadores como Luis Díaz y Jhon Arias y que tuvo bastante éxito. Ahora le toca a la prenda oficial.



Y es que la página especializada en camisetas de fútbol, ‘Footy Headlines’ adelantó en exclusiva lo que serán las camisetas de la tricolor para la competición continental.

El modelo local de Colombia tendrá los tres colores de la bandera, pero predominan el amarillo característico y el azul que hace tiempo no destacaba en la casaca del seleccionado.



De igual manera, el portal adelantó la camiseta visitante la cual será una combinación de colores que no se ha visto nunca. Es una mezcla de color negro y naranjas particular.



Vale resaltar que ambas casacas serían presentadas en marzo y para el mismo estarían disponibles para compra de parte de la afición colombiana.