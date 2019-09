La graciosa anécdota del 'Tino' en el 5-0: 'Ponme un hijuep* gol'

Hace 26 años, Colombia goleó por 5-0 a Argentina y se llegó al triunfo más importante de la Selección. El 'Tino' Asprilla marcó doblete y contó este jueves una anécdota con el 'Tren' Valencia.



En aquella goleada en el Monumental, el 'Tren' no podía anotar en este partido y le pidió al 'Tino' que le pusiera un gol para quedar en la historia, como cuenta el colombiano.

Esta historia pasó hace 26 años; ¿La recuerdan? pic.twitter.com/zPX97GjWvt — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) September 5, 2019

"Ponme un gol, ustedes van a quedar en la historia y yo no. Hacele que se acaba el tiempo, poneme un gol... Ustedes van a quedar a la historia, ponme el hijuep* gol", le decía el 'Tren'.



Finalmente, todo terminó en sonrisas. "Cuando voy para el quinto gol, escucho atrás que me gritan 'espérame, espérame', y me pasa un tren al lado. Pudo anotar y ahí sí bailó", dijo Asprilla.