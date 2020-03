¿Una decisión consecuente? Colombia regresa a los arqueros veteranos

Carlos Queiroz, entrenador de Seleccción Colombia, entregó una lista de 34 jugadores bloqueados para el inicio dela Eliminatoria a Qatar 2022, el 27 de marzo, contra Venezuela, en Barranquilla.



Y en la lista, entre muchas novedades, llamaron la atención los cuatro arqueros que están en sus planes para esa competencia, la que es su prioridad por encima de todo, la gran misión para la que fue contratado: David Ospina, Camilo Vargas, Álvaro Monter e Iván Arboleda.



Del caso de Ospina se discute poco: a sus 31 años, aun en su mejor versión es nuestra mejor alternativa. Pero ocurre que en las últimas semanas la preocupación se volvió felicidad por obra y gracia de Genaro Gattuso, el DT del Napoli que le ha dado protagonismo y que le permite sumar 15 partidos en la temporada, contando Liga, Copa y Champions. El rótulo de indiscutible que disfruta en su selección ahora también lo ha ido ganando en su club y eso es más importante que el 1,85m de estatura que no es ideal para el entrenador pero que se suple con talento, experiencia y sacrificio.



Tampoco sorprende el nombre de Álvaro Montero (24 años, 1,97m) porque es, si se quiere, un plan A para Queiroz en un momento de necesidad. Juventud, experiencia, juego aéreo son sus cartas de presentación y le bastan para equilibrar la ausencia por una suspensión derivada de un caso de dopaje, que hizo que hoy solo sume 11 partidos jugados.



Hasta ahí, lo habitual. Pero lo que causa sorpresa es la ausencia de los que, últimamente, habían sido los dos arqueros de proceso, de renovación, las cartas de futuro en la que trabajaba el DT: Aldair Quintana y Eder Chaux.



Quintana, del registro de Nacional (25 años, 1,94m), está pagando una factura tal vez demasiado alta: 3 partidos oficiales (5, contando la Florida Cup) no son arma para pelear un puesto contra los veteranos, los de pasado mundialista, los primeros de la lista hoy. Juega a su favor su Juventus y es probable que en el futuro esté en los planes, pero es la prueba evidente de la advertencia del portugués: “necesito jugadores con muchos minutos en las piernas”, dijo recientemente. En Nacional todavía no se enteran…



Distinto es el caso de Chaux (28 años, 1,90m), portero titular del América. En la actual temporada suma 8 partidos, tiene regularidad y confianza, pero ojo que su nivel no está entre los mejores arqueros del país y tal vez por eso, por las ventajas que ha dado en algunos partidos con el rojo, ha hecho que el DT haya vuelto a mirar hacia los veteranos.



¿Es tan grave la situación como para llegar a Iván Mauricio Arboleda? Ahí está la otra gran sorpresa. El jugador de Banfield (23 años, 1,83m) no tiene el mejor recuerdo de su último llamado a Selección, pues encajó unos goles que rayaron en lo absurdo justo cuando Queiroz le abrió la puerta en su primera convocatoria a Selección y en adelante simplemente pareció borrado de la lista.



Pues no. Su mal momento en Selección, que se replicó en su club, acabó gracias al siempre benéfico influjo de Julio César Falcioni, quien volvió a Banfield a darle la confianza que necesitaba para ganarse una nueva oportunidad. “Es un arquerazo. Debe ser el futuro arquero de la Selección Colombia por muchos años”, dijo el DT argentino recientemente. Y el discurso, aparentemente, llegó a Queiroz.