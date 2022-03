Todos ponen, todos pierden: así fue el adiós al Mundial de Catar

La decepción de la eliminación del Mundial se plasmó en la victoria de Colombia contra Venezuela: se ganó después de 26 años sin hacerlo de visitante contra ese rival y aún así se salvan pocos. Así se vio el equipo ganador:

David Ospina: 6

Un par de sustos en el mejor momento de Venezuela en la primera media hora, buen mano a mano con Rondón y una gran decisión tapándole a Rómulo una clara.



Daniel Muñoz: 5

Cumplió atrás pero aportó muy poco en la salida por derecha



Carlos Cuesta: 5

Tuvo un buen cierre y un difícil momento contra Rondón en el que Colombia se salvó antes de irse lesionado a los 37 minutos



Dávinson Sánchez: 4

Lento -como se esperaba- en las coberturas e impreciso en el mano a mano, que suele ser su fuerte. Sin duda pasa un mal momento



William Tesillo: 5

Otra vez fue bombero como lateral izquierdo a pesar de que su mejor versión es como central. Por suerte cuando entró Yairo Moreno fue a ese puesto, del del lesionado Cuesta



Wilmar Barrios: 5

Marcando con suficiencia pero sufriendo en los pases profundos de Soteldo para Rondón. Lucha y corre, pero no puede hacerlo todo.



Jefferson Lerma: 6

Apoyó un poco más que su compañero en tareas defensivas, acompañó a Díaz pero pronto se agotó.



James Rodríguez: 6

Tuvo un gris primer tiempo, impreciso e incapaz de ver los pases filtrados que añoraban Díaz y Borré. Pero se reivindicó con un penalti que primero le taparon (Fariñez se adelantó) y luego pudo celebrar.



Luis Díaz: 6

Mucho sacrificio, al menos cuatro opciones claras de gol, se fue agotando y le faltaron los socios que abundaron contra Bolivia.



Rafael Santos Borré: 6

Salvó la noche provocando el penalti de la victoria. Pareció incómodo en su partido como titular, no pudo asociarse.



Luis Sinisterra: 5

Lejos de su presentación contra Bolivia, impreciso en la salida, errático en las decisiones.



Yairo Moreno: 6

​La lesión de Cuesta le permitió a Rueda recomponer la zona posterior y dejar a Tesillo como central. EL ajuste lo agradeció Díaz, que jugó más cómodo.

​

Juan Fernando Quintero: 6

El ​creativo reemplazó a James, desperdició una opción y no pudo hacer mucho más en el cierre del partido.



Luis Javier Suárez: 5

El delantero de Granada prácticamente no se notó.



Gustavo Cuéllar: 6

El que debió ser titular apenas llegó para reemplazar a Lerma sin hacer mayor diferencia. Cumplió.



Harold Preciado: 5

Desperdició una opción muy clara de gol.