¿A quién fue a ver? Amaranto Perez, atento en partido de Liga Betplay

Faltan pocos días para la entrega de la lista oficial de la Selección Colombia, de cara a los partidos de las Eliminatorias al Mundial de 2026.

Y en medio de esa expectativa, los miembros del cuerpo técnico mantienen su sana costumbre de estar en los partidos de la Liga Betplay, con el radar encendido por si hace falta alguna alternativa.

​

​El que apareció este miércoles en el partido Envigado vs Santa Fe fue Luis Amaranto Perez, asistente del técnico Néstor Loremzo.

​

¿Fue a ver a alguien en particular? Todo es especulación, pero como han dicho de manera insistente, la idea es que todos sientan que la puerta de la Selección está abierta. En pocos días se sabrá si había algún interés en particular.