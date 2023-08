¿Para cuándo el sabor de Yerry Mina en Fiorentina? Fecha de debut

Yerry Mina aprovechó el mercado de verano para cambiar de equipo, de liga, de país y de vida pero todavía no se ha formalizado la aventura con el debut.

El colombiano no fue tenido en cuenta en el inicio de la Serie A, en la victoria de Fiorentina, su nueva casa, por 1-4 contra Genoa, uno de los recién ascendidos. De hecho, vale decir que tampoco tuvo acción en los amistosos a pesar de ser una de las grandes incorporaciones de la institución.



Pero no es una razón de preocupación pues hay que tener en cuenta que apenas llegó sobre el final de la pretemporada y necesitaba un poco más de tiempo.



Lo bueno es que en Italia no tendrán que esperar mucho para verlo estrenarse y, ojalá, empezar a soltar sus pasos de baile en la canchas. El DT Vincenzo Italiano ha decidido tenerlo en cuenta para el partido contra Rapid Viena por los playoffs de la Conference League, el cual se disputará este jueves, a las 12:00 m (hora colombiana).



Si tiene los minutos esperado será entonces el debut oficial del zaguero caucano, quien tuvo otras ofertas pero se inclinó al final por la Serie A, una de las grandes de Europa.



Mina salió de Everton, de la Premier League, tras finalizar su contrato y no tener posibilidad de renovación, debido a sus continuas lesiones. Para él esta es una anhelada revancha, que es vital para seguir en el radar de la Selección Colombia, a pocos días el inicio de las Eliminatorias al Mundial de 2026.