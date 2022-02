Álvaro González Alzate y su crítica a Osorio por ofrecerse gratis

Alguna vez fueron amigos y muy cercanos: Álvaro González Alzate, presidente de la Difútbol y miembro de la Federación Colombiana de Fútbol hace muchos años, quiso que Juan Carlos Osorio fuera el técnico de la Selección Colombia luego de finalizar el ciclo de José Néstor Pékerman.



Sin embargo, el dirigente no respaldó al entrenador porque sintió que no siguió sus consejos y que se puso a ventilar ante periodistas amigos la posibilidad de llegar a la Selección. Ese gesto, según el mismo González Alzate, fue determinante para que no llegara con respaldo suyo para tratar de convencer a Ramón Jesurún y al resto del Comité Ejecutivo de 2019, por lo que finalmente se contrató a Carlos Queiroz.



Ahora, que estuvo sonando el nombre de Osorio para llegar a la Selección incluso con Reinaldo Rueda en el puesto, y de una propuesta del técnico de América de Cali de trabajar gratis, el presidente de la Difútbol reaccionó.



En charla con ‘Blog Deportivo’, de Blu Radio, Álvaro González Alzate fue enfático en su respuesta sobre qué le parecía la propuesta de Osorio de no cobrar sueldo hasta por un año, en caso de que la Federación lo escogiera como seleccionador.



“Me parece una propuesta muy loca, y me parecería más loco el dirigente que la aceptara”, comentó González Alzate.