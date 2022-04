Solución en Selección: 'un DT que conozca la idiosincrasia colombiana'

Tras esa crisis dentro del entorno de la Selección Colombia y en la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) por la no clasificación al Mundial de Catar 2022, ex jugadores del país han hablado sobre sus soluciones para que el combinado nacional vuelva a ser protagonista en Sudamérica y en las Copas del Mundo. Según Adolfo, el ‘Tren’ Valencia, hay que replantear mucho y esperar a la nueva generación bajo el mando de un estratega que conozca el fútbol colombiano.

Una tusa que no para en el mundo fútbol colombiano. Sin duda alguna, una tristeza no ver a Colombia en ese sorteo mundialista tras dos ediciones consecutivas de la Copa del Mundo en asistir. Ex jugadores de la Selección Colombia han hablado acerca de esta crisis que causó el no poder lograr el objetivo con Reinaldo Rueda. Uno de ellos, Adolfo Valencia que dialogó con El Tiempo.

Con el periódico, el ‘Tren’ Valencia fue contundente en su pensamiento, ‘en la vida todo pasa, eso no es de aterrarse, no es la única selección que no ha clasificado al Mundial, esto es un juego donde hay un ganador y un perdedor, nos tocó perder, todos queríamos ir al Mundial, pero no se pudo. Ahora hay que replantear, mirar qué jugadores hay que pueden seguir el ciclo y cuáles no, traer un técnico que conozca la idiosincrasia del fútbol colombiano, no es traer por traer, en eso nos equivocamos, debe ser uno que conozca bien, y si no conoce, hay que rodearlo con 2 o 3 personas que sí conozcan, y trabajar el día a día, camellar’.

Además, fue claro con lo que vendrá para el siguiente estratega para la Copa América de 2024, y las Eliminatorias camino a México, Canadá y Estados Unidos de 2026, ‘hay que sacar la base para la Copa América, y en la Copa mirar qué jugadores que realmente deben estar, 28 o 30 para enfrentar el Mundial. La Copa da mucha oportunidad para hacer partidos, foguear, mirar la base’.

Como ex delantero, también tocó el tema de la falta de gol, a lo que se refirió con lo siguiente, ‘ya estamos cansados de exprimir delanteros en posiciones que no están acostumbrados, que llegue un DT que no sacrifique a los delanteros, porque acá arman sistemas donde sufren los delanteros y luego criticamos porque no hacen gol. Los técnicos son tercos. Si a mí me ponían a jugar donde yo no lo hacía, les decía, ‘si me trajeron a hacer goles, vengo es a eso, no a corretear a nadie, a mí me tiene que corretear’, nunca les acepté a los técnicos esa payasada’.