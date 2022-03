‘A Reinaldo le quedó grande, tuvo actitud pusilánime’: Faryd Mondragón

Faryd Mondragón fue uno de los más fuertes críticos de Reinaldo Rueda luego de la eliminación de la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas. No clasificar al Mundial de Catar, provocó las duras palabras del exarquero en Win Sports.



El ahora panelista y comentarista, aseguró sentirse “realmente decepcionado” con Reinaldo, pues “todos estamos de acuerdo en que era la persona que, por su experiencia y conocimiento, nos iba a llevar a la Copa del Mundo”.



Sin embargo, Faryd lamentó que a Rueda le haya faltado carácter en su segundo ciclo a cargo de la Tricolor.





“A nivel de carácter, Reinaldo demostró que esto le quedó grande..., tuvo una actitud pusilánime, sin ningún tipo de jerarquía a través del carácter”, dijo Mondragón.

Mondragón defendió a los dirigentes de la Federación Colombiana de Fútbol y culpó a Reinaldo Rueda de no aprovechar “todas las herramientas económicas, a través de material, capacitación”, que le brindó la FCF. Y también criticó su cuerpo técnico por “blandito, que no tenía volumen ni experiencia ni la capacidad”.



“¿Por qué el ‘profe’ no tenía un especialista en cada línea? El manejo del grupo, de muchísimas circunstancias. Se va a tener que preguntar por qué en estas Eliminatorias no pudo ni con Chile ni con Colombia”, añadió el ‘Turco’.



“Es un pecado, es infame que esta Selección, con una clasificatoria tan fácil, se quede por fuera. Con la calidad individual… No tuvimos ninguna guía. Reinaldo, al inicio, nos ilusionó a todos y después traicionó sus valores. Estos son los resultados”, concluyó Mondragón.