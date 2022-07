La mujer maravilla: Linda Caicedo, heroína del pase a final de Copa

La ciudad colombiana que le faltaba conquistar ha quedado ahora a sus pies: Linda Caicedo es la reina del fútbol colombiano, la heroína de la clasificación a la final de la Copa América Femenina. Así vimos, 1x1, el trabajo del equipo nacional en la luchadísima victoria contra Argentina.

Catalina Pérez -6

A los tres minutos salvó la más clara de Argentina, ganó confianza a partir de allí y lució firme hasta el final



Jorelyn Carabalí-6

Pasó un susto en los primeros 20 minutos pero se pudo acomodar mejor después, ganando los duelos y despejando de la manera más práctica



Daniela Arias-6

Otra que ganó tranquilidad con el paso de los minutos, Rodríguez le dio mucho trabajo y por me tos le ganó



Mónica Ramos-6

Empezó nerviosa, pecó cómo todo el equipo de imprecisión, pero en el complemento mejoró y dió asistencia a Linda para su golazo



Manuela Vanegas -6

Sería marcando a la rubia Rodríguez, sin pena por reventar la pelota o meter fuerte la pierna y al cierre pudo anotar



Lorena Bedoya -7

Una luchadora total, se multiplicó en el medio para contener en la primera peligrosa media hora de Argentina



Daniela Montoya -6

Entró en el juego fuerte del rival, pegó y ganó una amarilla pero salió lesionada y no pudo hacer presencia en el área rival



Leicy Santos -7

Es conmovedora si entrega, su sacrificio, si fe hasta el pitazo final. Estuvo bien referenciada pero tuvo un par de intentos a puerta



Catalina Usme -6

Intentó pero apenas dispuso de un par de aproximaciones, lo suyo fue más tirar de personalidad, de carácter.. ahí es invencible también



Linda Caicedo-8

Si no es la mujer maravilla no es nadie: cada vez que toca la pelota algo bueno le pasa a Colombia. Hizo el gol de la clasificación a la final y salió ovacionada del Alfonso López... No es para menos



Mayra Ramírez-6

Desperdició un gol casi hecho (travesaño), falló en la última decisión y arrastró las piernas -ante la apatía del DT- hasta el final.. amor propio puro



Liana Salazar -6

Minuto 67

Entró para aguantar y cerrar y cumplió a cabalidad