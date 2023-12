Roger Beyker volvió para quedarse: así aprovechó amistosos en EE. UU.

Llegó sobre la hora, cuando se confirmó una nueva lesión de Casierra. Se dio todo: un club que autorizó su salida y una visa estadounidense vigente: cuesta creerlo pero esos dos detalles sacaron de la órbita a varios jugadores en la doble jornada de amistosos de la Selección Colombia en Estados Unidos.

Pero él llenó todas las casillas del formulario porque es lo que ocurre cuando el universo se alinea en favor de alguien. La suerte, que dicen que no pesa, hizo la diferencia entre Roger Beyker Martínez y otros, muy solicitados, como Harold Preciado.



Estuvo disponible porque le tocaba el turno de 'darle un problema' al técnico Néstor Lorenzo: después de los amistosos contra Venezuela, ¿cómo no tenerlo en la órbita para la fecha FIFA de marzo, la Copa América, el regreso de las Eliminatorias?

Martínez demostró contra México, especialmente, que tiene eso que ha dicho el DT en ruedas de prensa que es su prioridad a la hora de pensar en un número 9: "lo importante para mi no es tener el 9 sino llegar a la posición de nueve", decía en octubre pasado el DT argentino.

¿Qué hizo Roger Beyker? Entró y salió del área para darle sorpresa al ataque, se juntó de maravilla con Juan Camilo 'Cucho' Hernández, se ofreció siempre a Poveda para proyectar la salida o para descansar con la pelota, entendió cuándo era mejor tocar hasta llegar a la puerta rival y cuándo, como en el gol, había que resolver con un furioso remate de media distancia. Hizo en Los Ángeles un partido sin mancha y no amarrado al área chica sino aportando movilidad. Es, tal cual, lo que pide el jefe.

Pero además aporta efectividad, que ha sido un dolor de cabeza en el proceso Lorenzo, más allá del invicto. Al equipo le ha pesado la falta de efectividad y parece ser el arma letal del cartagenero, quien además tiene solo 29 años, uno más que Borré, el de confianza del DT.

Martínez ha sido presa de las lesiones y eso ha marcado su salida de América de México y su rendimiento en Racing. Pero es evidente que no se le olvidó la lección y que, como hiciera en la Copa América de Brasil 2019, cuando estuvo en la cancha hizo la diferencia y se integró perfecto con compañeros con los que apenas si se había cruzado alguna vez. ¡Qué será entonces con los James, Díaz, y más habituales de Lorenzo, que ya lo conocen bien!



Otros jugadores aparecieron en el radar pero se fueron sacando solos, Roger Martínez entendió que el tren de la Selección pasa poco y hay que subirse como sea. En Estados Unidos parece haber sellado su boleto definitivamente.