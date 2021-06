Davinson Sánchez: ‘Intentas hacer muchas cosas para detener a Messi’

Davinson Sánchez se destacó en el juego contra Perú, pese a que los ‘incas’ no contaron con grandes opciones. Desde lo colectivo, manteniendo el orden con su compañero de defensa, Yerry Mina. El jugador del Tottenham habló de lo que será el partido contra Argentina, teniendo en cuenta sus virtudes en ataque.



Además, enfatizó en la memoria de juego y entenderse con sus compañeros de Selección, donde ha compartido, además, en clubes lo ha hecho.

Sobre Agüero y el circuito de ataque: Sergio lo conocemos, donde estuvo fue referente. No es casualidad que haya llegado al Barcelona, las expectativas son grandes cuando se le enfrenta. Sabemos del potencial que le brinda a la Selección Argentina, hay que tener todas las precauciones, no solo para anularlo a él. Hay que tener cuidado con el resto de jugadores que pueden formar el frente de ataque.



Su primer juego en la Selección Mayor: Recuerdo mi debut, en San Juan, Fue un poco doloroso por la manera en que se dio. Un partido que no tuvimos el control, teniendo un gran equipo que en ese momento Argentina venía buscando resultados. La revancha uno la va buscando, para mí fue hace mucho tiempo. He jugado muchos más encuentros con la Selección.

Será un gran encuentro para los dos equipos. Ellos quieren ratificarse, nosotros a sumar luego de resultados adversos. Esto nos llevaría a estar a un punto de ellos para estar tranquilos.



Messi: Cuándo enfrentas jugadores de la talla de Messi, tratas de hacer muchas cosas para detenerlo, por lo que representa en el fútbol. Como Selección, dejamos de pensar en individualidades, como defensor, debo estar atento a lo que pueda hacer, tomando todas las precauciones. No es un partido más, nos puede catapultar a los primeros puestos y ser candidatos. No es un solo jugador, es la Selección Argentina.



Juego aéreo contra Perú y mejoras contra Argentina: Siempre queda por mejorar, veníamos haciendo cosas interesantes. Pero los resultados fueron un gran revés con el anterior entrenador. Tenemos la obligación de seguir mejorando, no nos podemos conformar con lo que fue en Lima. Eso nos sirvió para entrar en contexto para lo que tenemos que hacer, son muchas cosas que se deben mejorar, como ser constantes en el juego que tenemos, no perder la comunicación. Esa sería la clave y confío en mis compañeros, el grupo de trabajo.



Conocerse y entenderse con sus compañeros en cancha: Es importante, se ve reflejado en el partido anterior. El profe Reinaldo vino, aportó lo que todos conocen de él, su experiencia y sabiduría. Nosotros tratamos de plasmar lo que él quiso implementar, el reconocer en dónde estamos, cómo se juega en la Selección, eso es importante y genera memoria de juego. Cuando juegas con compañeros, se hace más fácil la comunicación, da confianza.



Diferencias del proceso Queiroz y Rueda en defensa: Cuando se habla de procesos se van a encontrar diferencias, lo único que te puedo decir es que con el actual entrenador y el anterior, la misión ha sido ir, proponer y jugar, el fútbol ha sido cambiante en el último tiempo, muchas reglas e implementaciones. Eso ha ayudado a que sea más dinámico. Dentro de cada estilo de juego, reina el potencia de los jugadores. Esa materia que tiene le grupo es muy importante, el profe Reinaldo a colocar lo que sabe, sin desconocer que los jugadores saca el trabajo adelante.



Consejos de Rueda: Confianza absoluta, no solo del profe, sino del grupo como tal. No ha sido una temporada fácil, jugué pocos partidos, no fue fácil en los resultados como equipo. Muchos dicen que no estuve, pero, al contrario, fue mucho más colectivo lo que no se pudo hacer que lo individual. Pero estamos en Selección, el fútbol no siempre es color de rosa. Por los lugares que he estado he entendido que no es el tiempo de uno.



Marcar a Lautaro Martínez: En comparación con Paolo, hay diferencias, él es más de posesión. Con su experiencia y capacidad genera más incertidumbre, sin desconocer lo de Lautaro, que ha hecho grandes temporadas en el Inter. Es un poco más físico de ir al espacio. Hay que enfocarnos en nuestro trabajo. No es solo Lautaro, tiene jugadores y volantes con llegada, además, Messi es el centro de ataque y será un duelo disputado en esa zona.