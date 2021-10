El ataque falló, pero la defensa respondió: así le fue a Mina y Cuesta

La triple fecha de Eliminatorias de octubre llegó a su fin. El andar de la selección Colombia no dejó la mejor sensación, pese a no caer en ninguno de sus duelos, acumuló tres empates consecutivos. Esas tres unidades y los resultados ajenos le permiten descansar como cuarta en la clasificación a Catar. Dentro de los puntos a resaltar, están los dos centrales.



Tanto Yerry Mina y Carlos Cuesta fueron sólidos en los tres juegos, fundamentales en los cierres, rápidos al momento de recuperar su posición. La llegada del central del Genk llegó para la fecha contra Chile, donde dejó una destacada actuación, maravillando con su nivel no solo en la labor principal, sino con su salida con la pelota al piso, velocidad y reacción.



Si hay puntos para destacar de los dos centrales, toca analizar los pases realizados y sus porcentajes. En las tres jornadas fueron de los mejores en comparación con el resto del equipo, con promedios altos de efectividad en los toques realizados, teniendo como referencia contra Ecuador, donde lograron 87% y 89% respectivamente, en comparación con el 84% y 93% contra Brasil.



Esos toques se dieron en la salida del juego, en su gran mayoría, siendo dos defensores que se ubican metros más adelante de la portería, evitando quedar anclados en esa zona. Además, su entendimiento con los laterales de sus zonas respectivas es un apoyo para descargar o darle inicio al juego en ataque.



El nivel de los centrales, las lesiones y demás eran factores a tener como preocupación, pero el complemento encontrado en Mina y Cuesta como enlace en esa zona, ha sido fundamental, junto a Ospina, que se destacó como la máxima figura de la tricolor en las tres fechas de Eliminatorias.