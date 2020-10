Se prenden las alarmas en la Selección por Yairo Moreno

Se prenden las alarmas en la Selección Colombia luego de que Yairo Moreno saliera lesionado en el partido entre León y Mazatlán.

El volante colombiano no pudo terminar el juego luego de sentir una molestia muscular. Moreno tuvo que dejar el campo de inmediato y en su lugar ingresó Meneses.

#Guard1anes2020 I #LEOvsMAZ



Yairo recibe atención médica tras una molestia muscular y abandona la cancha. ¡DALE YAIRO CARAJO!



🦁0-0⚓️



Sigue aquí el partido💻 https://t.co/TPiPktLsp6 — Club León (@clubleonfc) October 3, 2020

Aunque no hay un parte oficial, el panorama no parece ser bueno para él y, de tener un diagnóstico desfavorable, no podrá unirse a la Selección Colombia y en su lugar deberá ser llamado otro jugador.

Moreno se lesionó este viernes en la noche, el mismo día en el que Carlos Queiroz dio a conocer los convocados para los partidos frente a Venezuela y Chile, en el inicio de las Eliminatorias.