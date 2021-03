Yerry Mina sigue sin ser indiscutible: nueva y dura crítica en Everton

Los focos van inevitablemente hacia James y su regreso a los entrenamientos, pero el otro colombiano de Everton parece pasar inadvertido. Y eso ya es una razón de preocupación.

Yerry Mina se lesionó justo cuando mejor rendimiento tenía, cuando parecía que se ganaba un lugar en la zaga, cuando Ancelotti le daba más continuidad. Y ahora que ha podido estar disponible solo cuenta con un partido: el de la eliminación de la FA Cup contra Manchester City (2-0), en un juego en el que volvió a estar en un esquema de tres centrales, que no ah sido justamente el que mejor le va.



Pero eso no parece ser suficiente excusa para Jamie Carragher, hoy analista de la BBC, exfigura del Manchester United y ex campeón de la Champions League. En su opinión, Mina no se puede considerar indiscutible en este buen momento de Everton y tampoco es la mejor pareja para Keane: "Keane y Godfrey es una muy buen pareja. Pienso que él (Mina) hizo un buen trabajo con el Everton, pero aún no me convence".



Carragher, como la mayoría de los críticos británicos, considera a Godfrey como el gran fichaje de la temporada en Everton: "veo a Keane y Godfrey como los futuros centrales", sentenció.



Esas opiniones podrían estar haciendo mella en Ancelotti y en la directiva azul pues se oyen con insistencia los rumores sobre el posible fichaje de Koulibaly en el próximo mercado de verano, lo que sería un golpe directo a las opciones de continuidad del hombre de Guachené.