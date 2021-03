¿Se preocupa James? Everton y Juventus trabajan en un inesperado canje

Son días para ser muy ingeniosos en los negocios, para proponer ideas novedosas y tratar de fichar con presupuestos limitados, en una temporada difícil hasta para los más poderosos.

Y en eso está Juventus, que necesita desesperadamente aliviar su masa salarial, tras el colapso en Champions League y con la Serie A prácticamente entregada en manos de Inter de Milán, cuando además ha dicho que no se desprenderá del costoso Cristiano Ronaldo.



Según medios italianos, su última y novedosa idea va por la vía del canje y es el Everton, de James Rodríguez y Yerry Mina, el club al que se apunta.



Dice TuttoJuve que la idea es proponer un trueque entre Aaron Ramsey y Moise Kean, mediocampista y delantero, respectivamente.



Kean, de 21 años, está cedido actualmente con el Paris Saint-Germain después de un período decepcionante en Goodison Park, logrando solo dos goles en 31 partidos de la Premier League. Sin embargo, en la Liga 1 ha anotado 11 goles en 20 apariciones, aunque haya tenido que alternarse con Kylian Mbappé y Mauro Icardi.



Ahora Juventus quiere repatriarlo y con ese fin estaría dispuesto a ofrecer a Ramsey o a Diego Costa, quien ya había sonado hace un par de días.



"La Juve valora a ambos jugadores en alrededor de 16 millones de euros cada uno. Y dado que se dice que Kean vale 37 millones, la diferencia tendría que compensarse en efectivo", explica la fuente.



Kean pasó nueve años en Turín abriéndose camino en las categorías inferiores y es su prioridad el regreso. Pero habrá que acomodar muchas fichas.



Ramsey, entre tanto, no la pasa bien en Juventus, y a sus 30 años quisiera un cambio: tiene 61 apariciones y solo 6 goles y viene arrastrando una lesión en el muslo. Sin embargo, para Everton puede ser una ficha útil, no solo por su experiencia sino porque sería una alternativa para Sigurdsson y el propio James. ¿El lunar? Tiene la misma edad promedio y no sería un negocio a largo plazo para los 'toffees'.



En todo caso, dicen en Inglaterra que también lo buscan Liverpool y West Ham, lo qu depende, en gran medida, de lograr la clasificación a Champions League.