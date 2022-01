Dávinson poco pudo hacer y Chelsea fue superior en Stamford Bridge

Chelsea sigue ganando terreno en la Premier League, para intentar acercarse al líder Manchester City y su escolta, Liverpool. Buen triunfo de los blues, con un golazo de Ziyech y otro de Thiago Silva.



Dávinson Sánchez va sumando minutos y confianza, fue inicialista por parte del Tottenham, mostrando de a poco esa confianza que ha tenido Conte en él, luego de varios meses en los que se especulaba sobre su salida del club.



Chelsea, desde el inicio, buscó hacerse con las acciones de juego, siendo claro dominador desde el arranque, con apenas algunos avisos por parte de los Spurs, tratando de sacudirse del dominio de los de Tuchel.



La insistencia de los blues llegaría con una gran anotación, desde ya, puede estar entre las mejores del 2022. Un remate de Ziyech, desde fuera del área, tomó una gran curva, dejando estático a Lloris, que apenas siguió la esférica con la mirada, decretando el primero del duelo de Londres.



No pasó mucho para que el Chelsea aumentara la ventaja, Thiago Silva le ganó la posición a Dier y Sánchez, para empalmar la esférica con la cabeza. La respuesta del Tottenham fue tibia, pese a mejorar en la posesión del balón, no encontraron la claridad con Kane, que lució errático en la última jugada.



El papel del colombiano fue regular, pues no pudo hacer mucho en el segundo tanto. Tuvo un total de 87% precisión en sus pases, ubicándose como tercer central, siempre por la mitad, pero abriendo por el sector izquierdo. En las próximas horas se estará sumando a la convocatoria de la tricolor.