¿Un nuevo ‘red devil'? El United va en busca de un campeón del mundo

El proyecto del Manchester United de cara a la próxima temporada, va viento en popa. Con el equipo actualmente con un pie en la final de la Europa League, tras la goleada ante la Roma, empiezan a buscar jugadores para potenciar y regresar a la órbita de la Champions League, la cual no ganan desde hace 13 años.



Uno de los elegidos para el Solskjaer de cara a la próxima temporada, es Samuel Umtiti, las alternativas salen ya que el principal objetivo del club es Varane, quien no renueva con el Real Madrid. El central del Barcelona está entre los descartables, además, el cuadro catalán está afanado por hacer caja para los fichajes de este verano y buscar contentar a Messi, ofreciéndole un mejor contrato para que renueve.



Bajo la anterior premisa, en la que el cuadro culé busca salir del francés, su llegada al Manchester United estaría cercana. De acuerdo a Mundo Deportivo, el Zenit habría mostrado también interés por el jugador, pero esta propuesta no le satisface a Umtiti desde lo deportivo, sin embargo, el jugador prefiere esperar y tomar una decisión a final de temporada, pero con la ventaja para Old Trafford sobre Rusia.



Además, con información del diario Manchester Evening News, el sondeo de centrales de cara a la próxima temporada lo tiene a él y a Varane como los elegidos para ser parte del United. Pero el interés no solo estaría allí, en carpeta estarían Wesley Fofana, Ben White, Pau Torres y Sergio Ramos.