Thomas Tuchel explota por no vacunados: ‘conocen las consecuencias’

Arrancó la pretemporada del Chelsea hace unos días, y asimismo, la actividad deportiva en la gira de los ‘Blues’ en Estados Unidos para empezar a preparar los partidos precompetitivos de cara al inicio de la Premier League en agosto. Los dirigidos empezaron con pie derecho en Nevada con un triunfo 2-1 ante el Club América de México.

Sin embargo, el resultado y el partido victorioso pasaron a un segundo plano. En Inglaterra se quedaron jugadores vitales en el mediocampo del Chelsea, uno de ellos inamovible, otro que llega del banco de suplentes y da buenas presentaciones como lo son el francés, N’Golo Kanté y el británico, Ruben Loftus-Cheek. Ambos no pudieron viajar porque no se han vacunado, y, de hecho, no está en sus cabezas hacerlo.

La primera advertencia que hizo Thomas Tuchel es hacia los directivos del Chelsea, a los que les comentó su disgusto por traer jugadores sin vacunarse. Pues Estados Unidos no permite que entren extranjeros sin inmunización al COVID-19. Una vez finalizó el encuentro ante el Club América de México, el estratega alemán no le cerró las puertas a fichar a un buen jugador sin vacuna, pero espera que lo oigan para evitar ausencias importantes como las de N’Golo Kanté y Ruben Loftus-Cheek.

‘Conocí a algunos jugadores que también cogería sin vacunación, pero es algo que hay que tener en cuenta. Sí, tiene que ser así’, soltó Thomas Tuchel tras la victoria cuando le preguntaron por la actualidad del francés y el británico. El teutón también dijo que es imposible obligar a N’Golo Kanté y a Ruben Loftus-Cheek de vacunarse, pero tienen que acostumbrarse a las consecuencias como el no viajar.

Thomas Tuchel se refirió a las bajas en esta gira, ‘ambos jugadores tomaron la decisión de no hacerlo. Nosotros tenemos que seguir las reglas. No han podido unirse a nosotros en este viaje. Ellos conocen las consecuencias, que no nos gustan. Nos hubiera encantado tenerlos aquí y esta no es la solución ideal. Pero una vez que la situación es así, había que encontrarle una’.