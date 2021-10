¿Solskjaer dirá adiós tras la goleada? Habló tras el 0-5 del Liverpool

Ole Gunnar Solskjaer, entrenador del Manchester United, aseguró que la derrota contra el Liverpool por 0-5 es el momento "más negro" desde que llegó al conjunto inglés.



El entrenador noruego es el gran señalado tras la desastrosa derrota en el clásico de Inglaterra y habló sobre el partido y sobre su futuro en Sky Sports. "No hay mucho que se pueda decir. Es el día más negro desde que llegué aquí. No lo hemos hecho lo suficientemente bien. La responsabilidad es mía. Yo soy el que ha preparado al equipo para el partido", dijo Solskjaer.



"La pasada temporada perdimos contra el Tottenham 6-1 y esto es mucho peor. Es muchísimo peor para un aficionado del United como yo. Solo puedo decir que intentaremos recuperarnos de esto lo más rápido que podamos".



Preguntado por una posible destitución debido a los últimos resultados, Solskjaer no quiso mojarse. "Hemos llegado muy lejos. Hemos llegado muy lejos como grupo. Estamos muy cerca como para rendirnos ahora. No va a ser fácil (recuperarse de esto). Los jugadores vana estar tristes, pero hay muchos líderes aquí. Sabemos que estamos muy abajo ahora mismo, no creo que se pueda estar peor que ahora", aseguró el noruego.