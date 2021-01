¿Por consejo de un amigo? Sergio Ramos daría otro paso a la Premier

Parecía que era solo un mecanismo de presión, ganas de mejorar las condiciones de la renovación y, al final, pocas opciones reales de verlo con otra camiseta.

Pero, según la prensa británica, Sergio Ramos de veras se plante la opción de no seguir en el Real Madrid, cuyo contrato finaliza en junio próximo, y se deja querer del Manchester United.



Vale recordar que las negociaciones entre el entorno del capitán y Florentino Pérez se han enfriado y no ha caído bien la reducción salarial, cercana al diez por ciento, que le proponen. Hasta Zinedine Zidane ya está inquieto con el tema.



Se dice que Ramos no quiere ganar menos de los 15 millones de euros por año que percibe hoy y eso reduce los candidatos para tenerlo. Casi que han sido solo el United y el PSG, aunque este último interés se ha ido desvaneciendo... si es que alguna vez existió.



En cambio en Manchester se dice que lo esperan, aparentemente le parece a Ramos un equipo más consistente y firme para buscar victorias y armar un buen proyecto y, según The Mirror, ya incluso examina la calidad de vida en la ciudad, para lo cual ha tenido el consejo de un experto: David Beckham.



Asegura la fuente que, gracias a la amistad de ambas estrellas en sus días 'galácticos' en el Madrid, el ahora dueño del Inter Miami habría sido muy generoso con la descripción de la vida en Old Trafford, lo que interesa más a la familia del defensor español, quien rechazó una millonaria oferta porque los suyos no querían vivir en Asia.



Se dice que Ole Gunnar Solskjaer estaría encantado con él, sus 650 partidos y 18 títulos pero por ahora no hay más pasos formales, debido al supuesto pacto entre clubes de no emprender fichajes agresivos en tiempos de pandemia.



¿Se irá? ¿Será solo una movida mediática? ¿Podrá pagarlo el United, cuya política de fichajes tendría como prioridad a un Jadon Sancho, de 20 años, y uno muy exitoso pero veterano zaguero de 34 años?